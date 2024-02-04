صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة كسوة الشتاء

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- EIN Presswire) شعار صندوق الأمان
حملة الشتاء صندوق الأمان لمستقبل الأيتام جاءت هذه الحملة ضمن جهودنا المستمرة لتقديم الدعم المعيشي لهؤلاء الشباب سواء من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية أو حتى من خلال تأمينهم بكسوة شتاء دافئة تساهم بتأمين حياة كريمة لهم”
- المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمودAMMAN, JORDAN, February 4, 2024 /EINPresswire / -- أطلق صندوق الأمان مؤخراً حملة "كسوة الشتاء" لمستفيديه من الشباب والشابات الأيتام ضمن برنامج الدعم المعيشي الذي يقدمه الصندوق لتأمين الاحتياجات الأساسية لشباب وشابات الصندوق لضمان حياة كريمة لهم.
ووجه الصندوق الدعوة من خلال هذه الحملة بالتبرّع لشراء حرامات وجاكيتات وتوزيعها على 200 طالب وطالبة من مستفيدي الصندوق، حيث تهدف هذه الحملة لتعطي منتفعي الصندوق الشعور بالدفئ العائلي كونهم جزء من عائلة الأمان.
ومن جانبها قالت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام ، نور الحمود، "إنه من واجبنا جميعاً وضمن مسؤوليتنا المجتمعيّة تقديم الدعم والسند للشباب والشابات الأيتام والسعي لتمكينهم والمساهمة الفاعلة في تعليمهم وتحسين ظروفهم المعيشية". وأضافت، "جاءت هذه الحملة ضمن جهودنا المستمرة لتقديم الدعم المعيشي لهؤلاء الشباب سواء من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من مسكن ومصروف شهري وتأمين صحي أو حتى من خلال تأمينهم بكسوة شتاء دافئة تساهم بتأمين حياة كريمة لهم".
ويوفر الصندوق آليات تبرع مختلفة لإفساح المجال لأكبر عدد من المتبرعين للمساهمة في هذه الحملة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق أو عن طريق كليك "Alaman" ـو“AmanFund”أو الاتصال المباشر على 065330500 أو المحافظ الإلكترونية.
يذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام قد تأسس عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل أفضل للأيتام وبما يمكنهم من الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات. وهو يقدم لمنتفعيه، بالإضافة للمنح الدراسية في الجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني، دعم معيشي بما يشمل تأمين الاحتياجات الأساسية من مسكن وتأمين صحي ومصروف شهري وعيدية، إضافة إلى برامج التطوير الذاتي وبناء المهارات.
Batoul Arnaout
Al Aman Fund
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