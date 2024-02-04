صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة كسوة الشتاء

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حملة الشتاء صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

- المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمودAMMAN, JORDAN, February 4, 2024 /EINPresswire / -- أطلق صندوق الأمان مؤخراً حملة "كسوة الشتاء" لمستفيديه من الشباب والشابات الأيتام ضمن برنامج الدعم المعيشي الذي يقدمه الصندوق لتأمين الاحتياجات الأساسية لشباب وشابات الصندوق لضمان حياة كريمة لهم.ووجه الصندوق الدعوة من خلال هذه الحملة بالتبرّع لشراء حرامات وجاكيتات وتوزيعها على 200 طالب وطالبة من مستفيدي الصندوق، حيث تهدف هذه الحملة لتعطي منتفعي الصندوق الشعور بالدفئ العائلي كونهم جزء من عائلة الأمان.ومن جانبها قالت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام ، نور الحمود، "إنه من واجبنا جميعاً وضمن مسؤوليتنا المجتمعيّة تقديم الدعم والسند للشباب والشابات الأيتام والسعي لتمكينهم والمساهمة الفاعلة في تعليمهم وتحسين ظروفهم المعيشية". وأضافت، "جاءت هذه الحملة ضمن جهودنا المستمرة لتقديم الدعم المعيشي لهؤلاء الشباب سواء من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من مسكن ومصروف شهري وتأمين صحي أو حتى من خلال تأمينهم بكسوة شتاء دافئة تساهم بتأمين حياة كريمة لهم".ويوفر الصندوق آليات تبرع مختلفة لإفساح المجال لأكبر عدد من المتبرعين للمساهمة في هذه الحملة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق أو عن طريق كليك "Alaman" ـو“AmanFund”أو الاتصال المباشر على 065330500 أو المحافظ الإلكترونية.يذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام قد تأسس عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل أفضل للأيتام وبما يمكنهم من الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات. وهو يقدم لمنتفعيه، بالإضافة للمنح الدراسية في الجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني، دعم معيشي بما يشمل تأمين الاحتياجات الأساسية من مسكن وتأمين صحي ومصروف شهري وعيدية، إضافة إلى برامج التطوير الذاتي وبناء المهارات.

Batoul Arnaout

Al Aman Fund

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