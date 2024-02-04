خبرني : اسعار الكاكاو عند أعلى مستوى منذ 37 عاما

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة «آي سي إيه» للعقود الآجلة الأمريكية، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 46 عاماً.

وكتب جاك سكوفيل، نائب رئيس مجموعة برايس فيوتشرز، في تقرير الجمعة: «إن توافر الكاكاو من غرب إفريقيا لا يزال مقيداً وتتزايد التوقعات بحدوث عجز آخر في الإنتاج مقابل الطلب في العام المقبل».

وأضاف: «يشعر التجار بالقلق بشأن سنة إنتاج قصيرة أخرى وقد عززت هذه المشاعر ظاهرة النينيو التي تهدد محاصيل غرب إفريقيا بالطقس الحار والجاف».

وعند التسوية، زادت أسعار العقود الآجلة للكاكاو تسليم شهر مارس، الأكثر نشاطاً 53 دولاراً أو 1.15 لتستقر عند 5009 دولارات للطن المتري، وهو أعلى إغلاق للعقد الأكثر نشاطاً منذ 20 يوليو 1977، وفقاً لبيانات «داو جونز».

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 15% في يناير، مسجلة أفضل مكسب شهري منذ نوفمبر 2020.

وكتب محللون في كومرتس بنك في مذكرة مؤرخة، الجمعة: «إن هناك مخاوف من أن الطقس الجاف الذي تغذيه رياح هارماتان، يمكن أن يؤثر في حصاد منتصف المحاصيل في غرب إفريقيا، والذي يبدأ في إبريل». وهارماتان هي رياح باردة وجافة تهب من الشمال الشرقي أو الشرق في الصحراء الغربية.

وقال المحللون في كومرتس بنك: «إن محصول الكاكاو يتخلف بالفعل بشكل كبير عن مستوى العام السابق»، مع تراجع صادرات ساحل العاج، وهي أكبر دولة منتجة للكاكاو، بنسبة 35% منذ بداية عام الحصاد في أكتوبر وحتى نهاية يناير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المحللون: «إن هذا يعني أن سوق الكاكاو من المرجح أن يواجه عجزاً في العرض للعام الثالث على التوالي».