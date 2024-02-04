خبرني : اسعار الكاكاو عند أعلى مستوى منذ 37 عاما

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة «آي سي إيه» للعقود الآجلة الأمريكية، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 46 عاماً.
وكتب جاك سكوفيل، نائب رئيس مجموعة برايس فيوتشرز، في تقرير الجمعة: «إن توافر الكاكاو من غرب إفريقيا لا يزال مقيداً وتتزايد التوقعات بحدوث عجز آخر في الإنتاج مقابل الطلب في العام المقبل».
وأضاف: «يشعر التجار بالقلق بشأن سنة إنتاج قصيرة أخرى وقد عززت هذه المشاعر ظاهرة النينيو التي تهدد محاصيل غرب إفريقيا بالطقس الحار والجاف».
وعند التسوية، زادت أسعار العقود الآجلة للكاكاو تسليم شهر مارس، الأكثر نشاطاً 53 دولاراً أو 1.15 لتستقر عند 5009 دولارات للطن المتري، وهو أعلى إغلاق للعقد الأكثر نشاطاً منذ 20 يوليو 1977، وفقاً لبيانات «داو جونز».
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 15% في يناير، مسجلة أفضل مكسب شهري منذ نوفمبر 2020.
وكتب محللون في كومرتس بنك في مذكرة مؤرخة، الجمعة: «إن هناك مخاوف من أن الطقس الجاف الذي تغذيه رياح هارماتان، يمكن أن يؤثر في حصاد منتصف المحاصيل في غرب إفريقيا، والذي يبدأ في إبريل». وهارماتان هي رياح باردة وجافة تهب من الشمال الشرقي أو الشرق في الصحراء الغربية.
وقال المحللون في كومرتس بنك: «إن محصول الكاكاو يتخلف بالفعل بشكل كبير عن مستوى العام السابق»، مع تراجع صادرات ساحل العاج، وهي أكبر دولة منتجة للكاكاو، بنسبة 35% منذ بداية عام الحصاد في أكتوبر وحتى نهاية يناير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال المحللون: «إن هذا يعني أن سوق الكاكاو من المرجح أن يواجه عجزاً في العرض للعام الثالث على التوالي».
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