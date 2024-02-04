خلل بـ«كوين إليزابيث» يمنع بريطانيا من نشر طائراتها بالبحر الأحمر

أعلنت البحرية الملكية البريطانية أن حاملة الطائرات «كوين إليزابيث» لن تبحر اليوم، بعدما كان من المقرر أن تقود أضخم مناورات لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ الحرب الباردة، مشيرةً إلى إصابتها بخلل تقني.

وأوضحت أن من المقرر أن تبحر بدلاً منها في المناورات، التي ستنظم قبالة ساحل القطب الشمالي بالنرويج، حاملة الطائرات «برنس أوف ويلز».

وباستبعاد «كوين إليزابيث»، قد لا تتمكن البحرية البريطانية من نشر طائرات في البحر الأحمر، كما اقترح وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي، وسط تزايد الأعمال العدائية مع المتمردين الحوثيين الذين يستهدفون سفن الشحن في البحر الذي يربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة.

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