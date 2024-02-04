خلل بـ«كوين إليزابيث» يمنع بريطانيا من نشر طائراتها بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت البحرية الملكية البريطانية أن حاملة الطائرات «كوين إليزابيث» لن تبحر اليوم، بعدما كان من المقرر أن تقود أضخم مناورات لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ الحرب الباردة، مشيرةً إلى إصابتها بخلل تقني.
وأوضحت أن من المقرر أن تبحر بدلاً منها في المناورات، التي ستنظم قبالة ساحل القطب الشمالي بالنرويج، حاملة الطائرات «برنس أوف ويلز».
وباستبعاد «كوين إليزابيث»، قد لا تتمكن البحرية البريطانية من نشر طائرات في البحر الأحمر، كما اقترح وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي، وسط تزايد الأعمال العدائية مع المتمردين الحوثيين الذين يستهدفون سفن الشحن في البحر الذي يربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة.
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