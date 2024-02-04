شركة مصرية برتغالية تطلق أول مشاريعها العقارية في دبي

يواصل القطاع العقاري في دبي، تأكيد مكانته ركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وذلك بفضل النتائج التي نجح القطاع في تحقيقها، نظراً للعديد من العوامل، في مقدمتها التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.

وتعتبر البيئة العقارية في دبي بزخمها المتصاعد ونشاطها الفاعل وبتوجيهات القيادة الرشيدة الملاذ الآمن والمثمر لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال ونخبة المستثمرين الباحثين عن المنتج العقاري الأمثل الذي يحقق عوائد مجدية على المديين القريب والبعيد، ويوفر خيارات متنوعة للشراء والبيع، ويلبي أيضاً الحاجة إلى عقار يعزز نمط الحياة الكريمة والمتكاملة ومتطلبات الرفاهية الاقتصادية، حيث تمثل البنية التشريعية المتينة للقطاع وتوزع مناطق التداول على مساحات ومواقع جغرافية مختلفة قيمة مضافة تنسجم مع منظومة المقومات التنافسية الجاذبة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة.

وانسجاماً مع هذا التوجه قامت شركة ستيور دي لوكس للعقارات بإطلاق أول مشاريعها في دبي، باستثمارات تتجاوز الـ 300 مليون درهم، تأكيداً على مكانة الإمارة كمركز حيوي لانطلاق الشركات إلى العالمية.

وتسعى شركة ستيور دي لوكس للعقارات التي تأسست بشراكة مصرية برتغالية إلى أن تصبح رائدة على المستوى المحلي في بيئة عقارية مميزة وجاذبة، حيث قامت الشركة بشراء قطعتي أرض في منطقة مدينة محمد بن راشد ـــ ميدان بأكثر من 130 مليون درهم، فيما تعتزم توسيع أعمالها في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دبي.

وتشهد عقارات دبي في 2024، بداية عام قياسية جديدة للسنة الثالثة على التوالي، بعدما حققت تصرفات السوق العقاري قفزة قوية، خلال شهر يناير 2024، حيث وصلت إلى 65 مليار درهم، كما يواصل القطاع العقاري في الإمارة تأكيد دوره كأحد الأدوات الجاذبة للاستثمار، مقارنة مع أسواق منافسة، حيث يوفر جميع الخيارات للمستثمرين من «الجاهز» إلى «البيع على الخريطة»، والرهون والهبات، وغيرها من الميزات التي زادت من جاذبية السوق المحلية.

كما رسخت إمارة دبي مكانتها كأفضل الأسواق العقارية حول العالم مع تحقيق نمو مستدام ينافس أكبر الأسواق، بل تفوقت عليها، وأصبحت السوق العقارية الأولى والمفضلة لدى الكثير من الأثرياء والمستثمرين في المنطقة والعالم.

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