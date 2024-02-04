مهرا تهدي الإمارات ذهبية «السابر» في «مبارزة» الأندية العربية للسيدات

في يومها التنافسي الثاني دخلت النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مرحلة حصد النقاط وظهور معالم المراحل المتقدمة، حيث أهدت لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية، مهرا عبدالله ملا، الإمارات أولى ميدالياتها الذهبية، بانتزاعها، صدارة فردي سلاح «السابر» في أولى أيام منافسات المبارزة.

وفي الكرة الطائرة ابتسمت ضربة البداية بوجه فريقي كرة الطائرة لناديي سلوى الصباح الكويتي، والشارقة لرياضة المرأة الإماراتي، بتغلبهما بالنتيجة ذاتها بثلاثية نظيفة، جاءت للاعبات الكويت على حساب «دي لاسال» الأردني، وللإماراتيات على «تل درة» السوري، فيما دشن فريق الأهلي البحريني مشواره في منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بفوز مستحق على غاز الشمال العراقي، جاء بنتيجة (88-83)، في مباراة جمعتهما، اليوم الأحد، على صالة نادي البطائح بالشارقة.

وجاءت ذهبية مهرا بتغلبها في المباراة النهائية على زميلتها أصيلة درويش، التي أهدت بدورها الإمارات الميدالية الفضية، وحلت في المركز الثالث للمنافسة ذاتها ماري أكسم وزميلتها حنين الحمود لاعبتا نادي الشرطة السوري.

ثلاث ميداليات

وشهدت منافسات الفردي هيمنة للاعبات سلطنة عمان، بحصدهن ثلاث ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وبرونزية، حين توجت جنى محمد الشرجية بذهبية سلاح «الآيبيه» بعد مباراة رائعة مع الإماراتية شيخة يوسف، التي جاءت في المركز الثاني، وحلت في المركز الثالث كل من السورية أفروديت حاتم، والعمانية إسراء سيف، وشارك في هذه المسابقة 16 لاعبة من 6 أندية.

وجاءت ثاني الميداليات الذهبية للاعبات سلطنة عمان في سلاح الـ «فلوريه»، عبر اللاعبة إسراء سيف، بعد منافسة قوية مع الإماراتية حمدة أحمد، التي اكتفت بالفضية، وذهب المركز الثالث للإماراتية خديجة حمدان، والبحرينية سمية خالد، وشارك في هذه الفئة 11 لاعبة.

البطلة مهرا

وقالت الإماراتية مهرا عبدالله ملا (20 عاماً) لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية: «الذهبية هي الأولى في الألعاب العربية، وأعتبرها نقطة انطلاق مهمة في مسيرتي»، مشيرة إلى أنها تعلمت المبارزة من أختها الصغرى، وقالت: «طموحاتي عالية بتحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وأستمتع جداً مع (السابر)».

عمل منظم

بدورها عبرت الفتاة الذهبية جنى محمد (13 عاماً) عن سعادتها بالميدالية الذهبية رقم 13 في مسيرتها مع اللعبة، التي انطلقت في عام 2020 قائلة: «ورائي جهد كبير، سواء من أسرتي أو المدربين، وكذلك رغبتي في التطور السريع من خلال ممارسة هذه اللعبة، التي تسهم كثيراً في اتخاذ القرار السريع، فدائماً أنا لا أفكر إلا في المركز الأول».

وفي السياق ذاته قالت اللاعبة إسراء سيف السيابي (15 عاماً): «بدأت اللعبة منذ انطلاقتها ولدي عدد كبير من الميداليات من مشاركات مختلفة محلية وخارجية، وأشعر بالفخر لفتيات السلطنة عندما أصعد على منصات التتويج، وطموحي أن أوجد في الأولمبياد».

عمل منظم

وأشاد التونسي هشام كرشود مدرب منتخب السلطنة بما قدمته المبارزة العمانية وقال: «البعض يرى أنها مفاجأة، ولكنني أرى أنها نتيجة عمل منظم، وبرنامج على أسس علمية ونحن أبطال غرب آسيا العام الماضي تحت 15 عاماً، والبراعم، وهذا العام تم تتويجنا بذهبية تحت 15 عاماً والبراعم، ولدينا تأسيس على أرض صلبة».

وقال: «المبارزة في عُمان منذ 4 سنوات، و10 أشهر، وخلال هذه الفترة نجحنا في أن نوجد بقوة في كل المحافل، التي شاركنا فيها، وأصبح للعبة صدى متميز في أرجاء السلطنة، ومع تحقيق الميداليات الملونة في المشاركات الخارجية تزداد حصيلتنا من الراغبين في الوجود والمشاركة في هذه الرياضة، وهناك تعاون كبير خاصة أن أرض عُمان لديها مواهب، ولكن الرياضة أصبحت استثمار، وهو ما نبحث عنه مستقبلاً من خلال دعم هؤلاء اللاعبات».

منصات التتويج

من جانبها عبرت سالم الإسماعيلية رئيسة وفد سلطنة عمان، نائبة رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين، خبيرة رياضة المرأة بوزارة الرياضة والثقافة عن سعادتها بما تحقق في منافسات الفردي قائلة: «إذا أردنا أن نكون على منصات التتويج لا بد أن تكون هناك معسكرات واحتكاكات كثيرة، ومع الوقت لا بد أن نتعلم من الأخطاء، لكي نصل إلى الذهب، وليس وليدة اللحظة، بل نتيجة عمل منظم مع مدرب متمكن، وبطل أولمبي وهو التونسي هشام كرشود، وفريقنا عائد من مشاركة آسيوية، حققنا فيها ميداليات أيضاً».

تدريب مستمر

وأضافت: «نحن في تدريب مستمر، ونجد الدعم الكبير من الأسرة، وهو ما يعطينا كمسؤولين الدعم والمرحلة المقبلة، سيكون هناك انطلاقة مهمة لهذا الجيل الصغير، الذي يحقق لنا الذهب والفضة والبرونز في كل المشاركات، ولا بد من أن نخطط معهن للاستدامة، وما يتحقق من ميداليات سوف يرتقي باللعبة، وبمن يمارسها».

وتابعت: «هناك مخطط بالسلطنة بأن نستقطب العدد الأكبر في الـ 11 محافظة لممارسة اللعبة، وأيضاً إدراجها في الأندية، خاصة أنها حالياً يتم ممارستها خلال مراكز خاصة، ونخطط لأن نصل بعدد الأندية، التي تمارس اللعبة ما بين 6 إلى 8 أندية».

«الأهلي البحريني» يدشن حلم «السلة»

دشن فريق الأهلي البحريني مشواره في منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بفوز مستحق على غاز الشمال العراقي، جاء بنتيجة (88-83)، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، على صالة نادي البطائح بالشارقة، في افتتاح الجولة الثانية من الدور التمهيدي، في ثالث أيام الدورة، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في نسختها السابعة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

غياب بحريني

وغاب الأهلي البحريني عن الجولة الافتتاحية لخضوعه لمرحلة الراحة، في ظل اقتصار منافسات كرة السلة على سبعة أندية، تتنافس في الدور التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر في ختامه عن تحديد هويتي المتصدر والوصيف المتأهلين حصراً للمباراة النهائية في اليوم الختامي للدورة.

ولعبت الرميات الحرة عاملاً مؤثراً في تحقيق لاعبات الأهلي البحريني لانتصارهن الصعب، بتحقيقهن نسبة نجاح عن هذه الرميات بلغت 70%، مقارنة باكتفاء لاعبات غاز الشمال العراقي بنسبة نجاح اقتصرت على 65%.

فارق مريح

وفرطت لاعبات غاز الشمال العراقي بفرصة إنهاء الربع الأول متفوقات بفارق مريح ونتيجة (21-13)، بعد أن استطاعت لاعبات الأهلي البحريني العودة تدريجياً بالفارق، ورسم مشوار انتصارهن الصعب، بتفوقهن بنتائج الربعين الثاني والثالث، ومن ثم الربع الرابع والأخير (19-16 و32-28 و24-18).

الخسارة الثانية

ويذكر أن فريق غاز الشمال العراقي تجرع خسارته الثانية على التوالي، عقب هزيمته في اليوم الافتتاحي، أمس السبت، على يد فريق العاصمة السعودي بنتيجة (65-79).

ويواصل الفريقان، يوم غد (الاثنين)، مشوراهما في الدور التمهيدي، حيث يخوضان ثالث جولات هذا الدور بلقاء الأهلي البحريني في الحادية عشرة صباحاً صاحبات الضيافة؛ فريق الشارقة الرياضي للمرأة، على أن يدخل فريق غاز الشمال العراقي في اختبار صعب في الثالثة ظهراً بلقاء حاملات اللقب فريق نادي الفحيص الأردني.

ضربة البداية تبتسم بوجه «الشارقة لرياضة المرأة» في «الطائرة»

ابتسمت ضربة البداية بوجه فريقي كرة الطائرة لناديي سلوى الصباح الكويتي، والشارقة لرياضة المرأة الإماراتي، بتغلبهما بالنتيجة ذاتها بثلاثية نظيفة، جاءت للاعبات الكويت على حساب «دي لاسال» الأردني، وللإماراتيات على «تل درة» السوري، في مباراتين، احتضنتهما صالة نادي خورفكان، اليوم الأحد، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية، ضمن مسابقات ثالث أيام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

هيمنة مطلقة

وتمكنت لاعبات سلوى الصباح الكويتي من تحقيق انتصارهن ببسط هيمنتهن المطلقة على نتائج الأشواط الثلاثة للمباراة بواقع (25-16 و25-12 و25-13)، في المقابل عانت لاعبات الشارقة لإنهاء الشوط الأول بواقع (25-21)، وتكرر الأمر ذاته لحسم ثاني أشواط المباراة بالنتيجة ذاتها (25-21)، قبل أن يؤكدن جدارتهن بشوط ثالث حسم نتيجته بواقع (25-12).

الإثارة تعود للمجموعة الأولى

وتتواصل، غداً الاثنين، منافسات كرة الطائرة، بانطلاق الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بإقامة مباراتين، تنطلق الأولى في العاشرة صباحاً، وتجمع فريقي سبورتنيغ المصري وبيبلوس اللبناني، في مباراة يتطلع إليها كلا الفريقين لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، والانفراد بصدارة فرق المجموعة.

مواجهات ساخنة

وتحمل ثاني المواجهات عنوان التعويض، حيث يلتقي فريقا أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي، وفريق أكاد عنكاوا العراقي، في مباراة يتطلع إليها الفريقان لتسجيل الانتصار الأول، بعد تعثر الإماراتيات في مباراتهن الافتتاحية، أمس السبت، أمام «سترونغ المصري» بنتيجة (3-0)، وخسارة الفريق العراقي بالنتيجة ذاتها أمام «بيبلوس اللبناني».

تعويض الخسارة

ووصف حساسان كوركيس مدرب فريق أكاد عنكاوا العراقي مباراة فريقه بتصحيح المسار، وقال: «نواجه تحدي تعويض أخطاء المواجهة الأولى، التي تسببت بالخسارة، حيث تم العمل على تصحيح تلك الأخطاء بعدد من الجمل التكتيكية، ونتطلع للعودة لتقديم مباراة أفضل، وتحقيق نتيجة إيجابية».

كتاب مفتوح

بدوره كشف ايلي النار مدرب بيبلوس اللبناني عن أسرار فوزه في الجولة الماضية على فريق أكاد عنكاوا العراقي بأنه سبق له أن لعب معهم ودياً في الكويت، مما جعله يتعرف عليهم عن قرب، ووضع لهم الخطط المناسبة فكان الفو، لافتاً إلى أن نفس الأمر سيتعامل به أمام فريق سبورتنج المصري، حيث تم تصوير فيديو متكامل لمباراتهم أمام فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي، وهو الأمر الذي سيجعل المباراة عبارة عن كتاب مفتوح.

البحرينية موزة عبدالرحيم تحصد ذهبية المسدس

انتزعت البحرينية موزة عبدالرحيم علي، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية في مسابقة "المسدس" لمسافة 10 أمتار في افتتاح منافسات الرماية، ونالت موزة عبد الرحيم الميدالية الذهبية، بعدما حسمت المركز الأول بجدارة، عقب منافسة قوية مع الكويتية غزلان حسن، إذ استمر التنافس بينهما حتى التصويبة الأخيرة التي ابتسمت في وجه البطلة البحرينية، بتحقيقها مجموع نقاط بلغ (234.3) نقطة، بينما جاءت في المركز الثاني غزلان حسن بمجموع نقاط بلغ (231.9) نقطة لتحصل على الميدالية الفضية، وحلت في المرتبة الثالثة العمانية وضحة البلوشي بمجموع نقاط بلغ (210.9) نقطة وحصلت على الميدالية البرونزية.

المركز الرابع

في المقابل جاءت في المركز الرابع العراقية نور محمد بمجموع نقاط بلغ (189.8) نقطة، وتبعتها في المركز الخامس الإماراتية غاية شهيل بمجموع نقاط (168.2) نقطة، وفي المركز السادس الكويتية إسراء باهمان بمجموع نقاط (151.5) نقطة، وسابعة العمانية سهير الجهماني بمجموع نقاط (125.1) نقطة، وفي المركز الثامن العراقية فاطمة عباس بمجموع نقاط (103.7) نقطة.

صدارة كويتية

وكانت التصفيات قد شهدت حصول راميات الكويت على المركز الأول عن طريق كل من غزلان حسن وإسراء باهمان وأثاري البلوشي بمجموع نقاط (1647.26) نقطة، وحل في المركز الثاني راميات العراق فاطمة عباس ونور محمد وأية خلدون بمجموع نقاط (1644.27) نقطة، وفي المركز الثالث راميات عمان سهير الجهماني ووضحة البلوشي وحورية اليحيائي بمجموع نقاط (1637.27) نقطة)، وراميات البحرين في المركز الرابع موزة عبدالرحيم علي وعائشة هلال البريكي وبدرية إبراهيم بمجموع نقاط (1630.30) نقطة، وفي المركز الخامس راميات قطر العنود جمال الكعبي وصافية محمد ونوف عبدالرحمن بمجموع نقاط (1537.15) نقطة، وفي المركز السادس راميات الإمارات غاية شهيل وعلياء عمر عمران وسايد سالم بمجموع نقاط بلغ (1569.20) نقطة.

من جهة أخرى تحصل الفرق المشاركة في منافسات الرماية على راحة يوم غدٍ، بينما تقام بعد غدٍ مسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار في ميدان الرماية بنادي الذيد، حيث تنطلق المنافسات في العاشرة صباحاً، على أن يقام النهائي في الواحدة مساءً.









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