45 شركة بألمانيا تبدأ مشروع «أسبوع العمل أربعة» أيام بالأجر الكامل

أعلنت 45 شركة بألمانيا اختبار نموذج أن يكون أسبوع العمل مكوناً من أربعة أيام بدلاً من خمسة أيام، وذلك في إطار مشروع ريادي كبير.



جدير بالذكر أنه من سمات المشروع أن يحصل الموظفون على الرواتب نفسها مع العمل لأربعة أيام فقط أسبوعياً.

وأعلنت شركة الاستشارات الوظيفية «إنترابرينور»، وهي الشركة المبادرة بهذا المشروع بألمانيا، أن أغلب الشركات المشاركة تبدأ هذا الشهر في تنفيذ هذا النموذج، وأشارت إلى أن 15% من الشركات غيرت بالفعل نظام أيام العمل مع بداية السنة الجديدة، وأضافت إن 20% يستعدون للبدء في ذلك في الأول من مارس المقبل.

وبحسب بيانات شركة «إنترابرينور»، فإن أكثر من نصف الشركات المشاركة في هذه المبادرة لديها ما يتراوح بين 10 و49 موظفاً، وأوضحت أن القطاع الأكثر تمثيلاً في هذه المبادرة هو قطاع «تكنولوجيا المعلومات»، بنسبة 14%، ولكن مؤسسات الحرف اليدوية والصناعية ممثلة بنسبة 6% لكل منها.

يشار إلى أن أنصار هذه المبادرة في ألمانيا يتعاونون مع منظمة «أسبوع لأربعة أيام عالمياً»، وهي منظمة عالمية غير ربحية تهدف لجعل أيام العمل الأسبوعية أربعة أيام بدلاً من خمسة، وقامت بنقل المشروع بالفعل بشكل مشابه إلى دول أخرى عدة.

وتتعاون جامعة مونستر بألمانيا مع هذا المشروع الريادي من الناحية العلمية. ومن شأن الشركات المشاركة أن تتبع نموذج (100-80-100)، أي إنجاز، 100% من العمل خلال 80% من الوقت، مع الحصول على أجر كامل بنسبة 100%.

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