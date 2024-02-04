Sunday, 04 February 2024 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


45 شركة بألمانيا تبدأ مشروع «أسبوع العمل أربعة» أيام بالأجر الكامل

2/4/2024 9:19:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت 45 شركة بألمانيا اختبار نموذج أن يكون أسبوع العمل مكوناً من أربعة أيام بدلاً من خمسة أيام، وذلك في إطار مشروع ريادي كبير.

جدير بالذكر أنه من سمات المشروع أن يحصل الموظفون على الرواتب نفسها مع العمل لأربعة أيام فقط أسبوعياً.

وأعلنت شركة الاستشارات الوظيفية «إنترابرينور»، وهي الشركة المبادرة بهذا المشروع بألمانيا، أن أغلب الشركات المشاركة تبدأ هذا الشهر في تنفيذ هذا النموذج، وأشارت إلى أن 15% من الشركات غيرت بالفعل نظام أيام العمل مع بداية السنة الجديدة، وأضافت إن 20% يستعدون للبدء في ذلك في الأول من مارس المقبل.

وبحسب بيانات شركة «إنترابرينور»، فإن أكثر من نصف الشركات المشاركة في هذه المبادرة لديها ما يتراوح بين 10 و49 موظفاً، وأوضحت أن القطاع الأكثر تمثيلاً في هذه المبادرة هو قطاع «تكنولوجيا المعلومات»، بنسبة 14%، ولكن مؤسسات الحرف اليدوية والصناعية ممثلة بنسبة 6% لكل منها.

يشار إلى أن أنصار هذه المبادرة في ألمانيا يتعاونون مع منظمة «أسبوع لأربعة أيام عالمياً»، وهي منظمة عالمية غير ربحية تهدف لجعل أيام العمل الأسبوعية أربعة أيام بدلاً من خمسة، وقامت بنقل المشروع بالفعل بشكل مشابه إلى دول أخرى عدة.

وتتعاون جامعة مونستر بألمانيا مع هذا المشروع الريادي من الناحية العلمية. ومن شأن الشركات المشاركة أن تتبع نموذج (100-80-100)، أي إنجاز، 100% من العمل خلال 80% من الوقت، مع الحصول على أجر كامل بنسبة 100%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN04022024000110011019ID1107807696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث