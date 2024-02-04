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عقوبة جديدة لتسلق النصب التذكارية في بريطانيا

2/4/2024 9:19:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحدثت الحكومة البريطانية عقوبة لجريمة جنائية جديدة تتعلَّق بتسلق النصب التذكارية.

وأوضحت الخطة الجديدة للحكومة أن المحتجين الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب في بريطانيا يخاطرون بتعريض أنفسهم لعقوبة السجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه إسترليني (1260 دولاراً).

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن الاحتجاجات الأخيرة أفرزت أقلية محدودة تبنَّت القيام بأعمال تخريب وإهانة تجاه أولئك الذين دفعوا ثمناً فادحاً من أجل حقهم في الاحتجاج.

وأضاف كليفرلي، اليوم: «الاحتجاج السلمي حق أصيل هنا، لكن تسلق نصب الحرب التذكارية إهانة لذكرى هذه الرموز، ولا يمكن أن تستمر».

وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة ستكون جزءاً من خطة، سيُعلن عنها هذا الأسبوع، لتعزيز صلاحيات الشرطة في حفظ النظام العام.

وتشهد لندن، مثلها مثل مدن غربية أخرى، تظاهرات متكررة وكبيرة تطالب بوقف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الذي أعقب الهجوم المباغت الذي شنه مسلحو حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن 27365 فلسطينياً قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.

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