الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س، الموج في الخليج العربي مضطرب، شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:52، والمد الثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 16:37، والجزر الثاني عند الساعة 00:52.

والموج في بحر عمان مضطرب، ويحدث المد الأول عند 19:38، والمد الثاني عند الساعة 04:45، والجزر الأول عند الساعة 11:53، والجزر الثاني عند الساعة 00:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 18 70 45

دبي 22 17 65 40

الشارقة 23 18 60 35

عجمان 24 18 65 40

أم القيوين 23 15 65 40

رأس الخيمة 24 13 75 40

الفجيرة 25 19 55 30

العـين 22 13 70 35

ليوا 22 15 70 40

الرويس 21 17 60 40

السلع 21 16 65 40

دلـمـا 22 18 75 50

طنب الكبرى 23 19 70 45

طنب الصغرى 23 19 70 45

أبو موسى 23 19 75 40.

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