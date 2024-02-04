غضب جماهيري في هونغ كونغ لعدم مشاركة ميسي في ودية إنتر ميامي ضد نجوم الدوري المحلي

أمضى نجم الأرجنتين ليونيل ميسي ثلاثة أيام سعيدة وسط جماهير مشجعيه في هونج كونج لكنها انتهت بخيبة أمل لمعجبيه لان نجمهم المفضل لم يشارك في المباراة الودية التي فاز فيها فريقه إنتر ميامي الأمريكي 4-1 على تشكيلة من فرق الدوري المحلي أمام مدرجات امتلأت بالجماهير اليوم الأحد.

ورددت الجماهير هتافات تطلب من المنظمين "إعادة الأموال" وقالت حكومة هونج كونج إن منظمي المباراة تاتلر آسيا قد يواجهون تقليصا في التمويل بعد بقاء ميسي على مقاعد البدلاء خلال المباراة.

وقالت الحكومة في بيان إن لجنة الأحداث الرياضية الكبرى منحت 15 مليون دولار هونج كونج (1.92 مليون دولار أمريكي) للحدث إلى جانب منحة قدرها مليون دولار هونج كونج للملعب.

وأضافت "فيما يتعلق بعدم لعب ميسي المباراة اليوم، فإن الحكومة، وكذلك جميع مشجعي كرة القدم، يشعرون بخيبة أمل شديدة بشأن ترتيبات المنظم. المنظم مدين لجميع مشجعي كرة القدم بتفسير".

وجاء في البيان أيضا "ستتخذ لجنة الأحداث الرياضية الكبرى إجراءات المتابعة مع المنظم وفقا للشروط والأحكام، والتي تتضمن تقليل مبلغ التمويل نتيجة عدم خوض ميسي المباراة".

وتدفق نحو 40 ألف مشجع إلى استاد هونج كونج أمس السبت لمتابعة تدريب الفريق الأمريكي وهتفوا مرددين اسم ميسي ورافعين القمص رقم 10 بينما تفاعل اللاعب الأرجنتيني ونجم منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام المشارك في ملكية النادي الأمريكي مع أطفال محليين.

وقال المشجع آسر مبارك (16 عاما) "بدأت مشاهدة كرة القدم بسبب ميسي. هو نجمي المفضل منذ اليوم الأول.

"هذه هي أول مرة أرى فيها ميسي شخصيا. لذا فهو يوم مميز جدا وسأتذكره طوال حياتي."

وأحاط الكثير من المعجبين بميسي (36 عاما) الفائز بكأس العالم منذ وصوله إلى هونج كونج قادما من السعودية الجمعة الماضي بينما انتظر مئات من المعجبين خارج فندق الفريق لرؤية اللاعب الأسطورة.

وقال الطالب جاري تشينغ (19 عاما) "أشعر بحماس غير عادي اليوم لأنني من أشد المعجبين بميسي منذ 2014 عندما بدأت مشاهدة كرة القدم لكني لم أحصل على فرصة للاقتراب منه من قبل.

"اليوم الكلمات لا يمكن أن تصف شعوري. فعندما يكون ملك كرة القدم على بعد أمتاز فقط منك فإن الإثارة تتجاوز الكلمات. أنا سعيد للغاية."

وتسابق السكان في هونج كونج لشراء تذاكر المباراة عند طرحها للجمهور في ديسمبر الماضي لتباع في غضون ساعة واحدة في ظل الحماس بسبب توقع مشاركة ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية في أول مباراة له في بلادهم منذ 2014.

ويمكن أن يتوقع ميسي مشاهد مماثلة في العاصمة اليابانية طوكيو عندما يواصل إنتر ميامي رحلته استعدادا للموسم الجديد بلقاء ودي أمام بطل اليابان فيسل كوبي الأربعاء المقبل.

وسيبدأ إنتر ميامي مسيرته في الموسم الجديد لدوري المحترفين الأمريكي في مواجهة ريال سولت ليك في 21 فبراير الجاري.

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