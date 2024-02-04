روسيا تتهم أوكرانيا بقتل 28 شخصاً بمخبز في ليسيتشانسك

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجَّهت روسيا، اليوم، اتهامات إلى أوكرانيا بقتل 28 شخصاً بمخبز في ليسيتشانسك.
وأعلنت روسيا أن أوكرانيا قتلت 28 شخصاً على الأقل، بينهم تسع نساء وطفل، عندما قصفت قواتها المسلحة مخبزاً ومطعماً شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة روسيا، بصواريخ حصلت عليها من القوى الغربية.
وقال مسؤولون مدعومون من روسيا إن أوكرانيا قصفت المخبز في مدينة ليسيتشانسك نحو الساعة 1230 بتوقيت غرينتش أمس، باستخدام منظومة الصواريخ المدفعية سريعة الحركة (هيمارس)، وهي راجمة صواريخ متعددة منصوبة على مدرعات خفيفة حصلت عليها من الولايات المتحدة.
وبحث عمال وزارة الطوارئ الروسية، طوال الليل، عن ناجين تحت أنقاض مطعم إدرياتيك بشارع موسكوفسكا، حيث تم إنشاء مخبز للمدنيين، وفقاً لمسؤولين روس.
وقال ليونيد باسيكنيك، حاكم منطقة لوهانسك، التي تسيطر عليها القوات الروسية: «القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مخبز في ليسيتشانسك».
وأوضح باسيكنيك أن المخبز كان مكتظاً بالمدنيين وقت القصف. وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم انتشال عشرة أشخاص على قيد الحياة من تحت الأنقاض.
لكن الوزارة ذكرت أن أربعة أشخاص آخرين في حالة خطيرة للغاية، مشيرةً إلى أن عملية البحث لا تزال جارية.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأوكراني، قائلةً إن على الغرب أن يفكر في سبب استخدام دعمه المالي لكييف في قتل المدنيين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: «وفقاً للبيانات الأولية، نُفذت الضربة باستخدام أسلحة غربية».
وأضافت: «على مواطني الاتحاد الأوروبي أن يعرفوا كيف تُستخدم ضرائبهم، فهي تستخدم لشراء أسلحة فتاكة وإرسالها إلى النظام في كييف الذي يستخدمها لقتل المدنيين».
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