روسيا تتهم أوكرانيا بقتل 28 شخصاً بمخبز في ليسيتشانسك

وجَّهت روسيا، اليوم، اتهامات إلى أوكرانيا بقتل 28 شخصاً بمخبز في ليسيتشانسك.

وأعلنت روسيا أن أوكرانيا قتلت 28 شخصاً على الأقل، بينهم تسع نساء وطفل، عندما قصفت قواتها المسلحة مخبزاً ومطعماً شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة روسيا، بصواريخ حصلت عليها من القوى الغربية.

وقال مسؤولون مدعومون من روسيا إن أوكرانيا قصفت المخبز في مدينة ليسيتشانسك نحو الساعة 1230 بتوقيت غرينتش أمس، باستخدام منظومة الصواريخ المدفعية سريعة الحركة (هيمارس)، وهي راجمة صواريخ متعددة منصوبة على مدرعات خفيفة حصلت عليها من الولايات المتحدة.

وبحث عمال وزارة الطوارئ الروسية، طوال الليل، عن ناجين تحت أنقاض مطعم إدرياتيك بشارع موسكوفسكا، حيث تم إنشاء مخبز للمدنيين، وفقاً لمسؤولين روس.

وقال ليونيد باسيكنيك، حاكم منطقة لوهانسك، التي تسيطر عليها القوات الروسية: «القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مخبز في ليسيتشانسك».

وأوضح باسيكنيك أن المخبز كان مكتظاً بالمدنيين وقت القصف. وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم انتشال عشرة أشخاص على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

لكن الوزارة ذكرت أن أربعة أشخاص آخرين في حالة خطيرة للغاية، مشيرةً إلى أن عملية البحث لا تزال جارية.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأوكراني، قائلةً إن على الغرب أن يفكر في سبب استخدام دعمه المالي لكييف في قتل المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: «وفقاً للبيانات الأولية، نُفذت الضربة باستخدام أسلحة غربية».

وأضافت: «على مواطني الاتحاد الأوروبي أن يعرفوا كيف تُستخدم ضرائبهم، فهي تستخدم لشراء أسلحة فتاكة وإرسالها إلى النظام في كييف الذي يستخدمها لقتل المدنيين».

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