خبرني : أخطاء شائعة تفسد طهي المعكرونة.. تجنبيها

MENAFN - Khaberni) خبرني - عندما يتعلق الأمر بطهي المعكرونة، هناك عدد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون. قد تؤثر هذه الأخطاء على نتيجة الطهي وجودة المعكرونة النهائية... تالياً بعض الأخطاء الشائعة عند طهي المعكرونة.

1. استخدام كمية قليلة من الماء: من الأخطاء الشائعة حيث يجب استخدام حوالي 4 لترات من الماء لكل 450 غرامًا من المعكرونة. إذا استخدمت كمية قليلة من الماء، فقد تلتصق المعكرونة ببعضها البعض وتصبح لزجة.

2. إضافة الملح في وقت غير مناسب: يجب أن يتم إضافة الملح إلى الماء قبل غليه وليس بعده. إذا قمت بإضافة الملح بعد غلي الماء، فقد يؤدي ذلك إلى طهي غير متساوٍ للمعكرونة وتأثير غير مرغوب فيه على طعمها.

3. طهي المعكرونة لفترة طويلة جدًا: يجب أن تطهى المعكرونة للوقت المحدد في تعليمات الطهي الموجودة على العبوة. إذا تم طهيها لفترة طويلة جدًا، فقد تفقد المعكرونة نكهتها وقد تصبح متشابكة ومائلة إلى الطراوة الزائدة.

4. عدم مراقبة الطهي: ينصح بمراقبة المعكرونة أثناء الطهي وتحريكها بين الحين والآخر لمنع التصاقها بقاع القدر. كما يجب تجربة المعكرونة قبل تصفيتها للتأكد من أنها طرية ومطهوة بشكل صحيح.

5. غسل المعكرونة بعد الطهي: تعتقد بعض الأشخاص أن غسل المعكرونة بالماء البارد بعد الطهي يمنع انتشارها ويمنعها من الالتصاق ببعضها البعض. ولكن هذا غير صحيح. إذا قمت بغسل المعكرونة بالماء البارد، فقد تزيل النشا الطبيعي الموجود على السطح والذي يساعد في تصاق المصلحة بصلصة المعكرونة.

6. عدم الاحتفاظ بالماء المغلى: يجب الاحتفاظ بماء الطهي بعد طبخ المعكرونة في حالة كانت بحاجة إلى إضافتها لصلصة المعكرونة في وقت لاحق. يمن المهم أيضًا الإشارة إلى أنه يجب اتباع تعليمات الطهي الموجودة على عبوة المعكرونة المستخدمة، حيث قد تختلف أوقات الطهي والكميات الموصى بها حسب نوع المعكرونة.