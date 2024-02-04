خبرني : أخطاء شائعة تفسد طهي المعكرونة.. تجنبيها

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- Khaberni) خبرني - عندما يتعلق الأمر بطهي المعكرونة، هناك عدد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون. قد تؤثر هذه الأخطاء على نتيجة الطهي وجودة المعكرونة النهائية... تالياً بعض الأخطاء الشائعة عند طهي المعكرونة.
1. استخدام كمية قليلة من الماء: من الأخطاء الشائعة حيث يجب استخدام حوالي 4 لترات من الماء لكل 450 غرامًا من المعكرونة. إذا استخدمت كمية قليلة من الماء، فقد تلتصق المعكرونة ببعضها البعض وتصبح لزجة.
2. إضافة الملح في وقت غير مناسب: يجب أن يتم إضافة الملح إلى الماء قبل غليه وليس بعده. إذا قمت بإضافة الملح بعد غلي الماء، فقد يؤدي ذلك إلى طهي غير متساوٍ للمعكرونة وتأثير غير مرغوب فيه على طعمها.
3. طهي المعكرونة لفترة طويلة جدًا: يجب أن تطهى المعكرونة للوقت المحدد في تعليمات الطهي الموجودة على العبوة. إذا تم طهيها لفترة طويلة جدًا، فقد تفقد المعكرونة نكهتها وقد تصبح متشابكة ومائلة إلى الطراوة الزائدة.
4. عدم مراقبة الطهي: ينصح بمراقبة المعكرونة أثناء الطهي وتحريكها بين الحين والآخر لمنع التصاقها بقاع القدر. كما يجب تجربة المعكرونة قبل تصفيتها للتأكد من أنها طرية ومطهوة بشكل صحيح.
5. غسل المعكرونة بعد الطهي: تعتقد بعض الأشخاص أن غسل المعكرونة بالماء البارد بعد الطهي يمنع انتشارها ويمنعها من الالتصاق ببعضها البعض. ولكن هذا غير صحيح. إذا قمت بغسل المعكرونة بالماء البارد، فقد تزيل النشا الطبيعي الموجود على السطح والذي يساعد في تصاق المصلحة بصلصة المعكرونة.
6. عدم الاحتفاظ بالماء المغلى: يجب الاحتفاظ بماء الطهي بعد طبخ المعكرونة في حالة كانت بحاجة إلى إضافتها لصلصة المعكرونة في وقت لاحق. يمن المهم أيضًا الإشارة إلى أنه يجب اتباع تعليمات الطهي الموجودة على عبوة المعكرونة المستخدمة، حيث قد تختلف أوقات الطهي والكميات الموصى بها حسب نوع المعكرونة.
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