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جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لأشخاص ارتباطها

2/4/2024 9:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث مكتب جائزة الحسن للشباب مع أشخاص ارتباط الجائزة في مديريات التربية والتعليم، ووكالة الغوث، ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، تعزيز التعاون والتنسيق لاستكمال تنفيذ الخطط السنوية بما تحويه من فعاليات وأنشطة شبابية متنوعة.


جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الأحد، لاستعراض جدول زيارات المدارس واستقطاب مشاركين جدد، وتقويم أنشطة الجائزة لعام 2024، وإدامة التواصل مع أشخاص ارتباطها في مختلف المؤسسات التربوية والشبابية.

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