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الكرك: متخصصون يدعون إلى استخدام التطبيقات الزراعية الحديثة لتطوير القطاع

2/4/2024 9:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا متخصصون بالشأن الزراعي في محافظة الكرك، المزارعين إلى استخدام التطبيقات التكنولوجية الزراعية الحديثة وتوظيفها لتطوير القطاع، لمردودها الإيجابي في اختصار الوقت والجهد والمال، والوصول إلى مخرجات زراعية عالية الجودة.


وأكدوا في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن إدخال العامل التكنولوجي في القطاع الزراعي يسهم في الوصول إلى نهج زراعي متكامل، وتهيئة النظم الزراعية للاستجابة بفعالية للظروف المناخية القادمة، والحد من النفقات وخاصة أجور الأيدي العاملة.

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