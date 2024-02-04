الكرك: متخصصون يدعون إلى استخدام التطبيقات الزراعية الحديثة لتطوير القطاع

وأكدوا في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن إدخال العامل التكنولوجي في القطاع الزراعي يسهم في الوصول إلى نهج زراعي متكامل، وتهيئة النظم الزراعية للاستجابة بفعالية للظروف المناخية القادمة، والحد من النفقات وخاصة أجور الأيدي العاملة.

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