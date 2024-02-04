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مذكرة تفاهم بين دائرة الإحصاءات ومنتدى الاستراتيجيات

2/4/2024 9:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت دائرة الإحصاءات العامة، مذكرة تفاهم مع منتدى الإستراتيجيات الأردني، بهدف تطوير وتنمية العلاقة التشاركية بينهما في مجال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، وإعداد الأبحاث والتقارير المتخصصة حول مختلف القطاعات.


كما تهدف المذكرة التي وقعها عن دائرة الإحصاءات مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، وعن المنتدى المديرة التنفيذية نسرين بركات، إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير المؤشرات الاقتصادية لتتبع تطور أداء الأردن في مختلف المجالات التنموية.

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