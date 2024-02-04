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توضيح سعودي هام بشأن الاردن

2/4/2024 9:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فندت المملكة العربية السعودية شائعة مد الاحتلال الاسرائيلي بالنفط والغاز عبر الأردن.
وقالت هيئة مكافحة الإشاعات في السعودية، إنه لا صحة لمقطع الفيديو المتداول بعنوان "السعودية وقطر والإمارات والأردن يمدون اسرائيل بالغاز والنفط".
وأكدت أن مقطع الفيديو المتداول يظهر عمليات نقل أكبر خزان غاز مسال مضغوط في العالم من الدمام إلى الرياض، في واحدة من أكبر عمليات النقل الهندسي في العالم.




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