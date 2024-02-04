أمريكية الشارقة وكلية بالسيلي للشؤون الدولية في كندا توقعان مذكرة تفاهم لإثراء بحوث وتعليم الدراسات الدولية

(MENAFN
- American University Of Sharjah )
الشارقة، 2 فبراير 2024— وقعت الجامعة الأمريكية في الشارقة مذكرة تفاهم مع كلية بالسيلي للشؤون الدولية في واترلو، كندا، يوم 1 فبراير 2024، في حرم الجامعة بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات الدراسات الدولية والحوكمة العالمية والدبلوماسية.
وبناء على الاتفاقية سوف تتعاون المؤسستان في مجالي البحث والتطوير وعلى إنشاء مبادرات توفر للطلبة فرص تعلم أكاديمية وتجريبية دولية. كما تهدف الاتفاقية إلى عقد المؤسستين مناقشات حول طرح برامج علمية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشتركة، والتعاون في تنظيم فعاليات مثل ورشات العمل والندوات والدورات التنفيذية قصيرة المدى والمؤتمرات، فضلاً عن فرص التعاون والبحث التي تشمل تبادل أعضاء من الهيئتين التدريسيتين والمشاريع البحثية المشتركة وغيرها من المجالات.
وقع الاتفاقية الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتورة آن فيتزجيرالد، مديرة كلية بالسيلي للشؤون الدولية، بحضور سعادة رادها كريشنا بانداي، سفير كندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ، والدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة ومسؤول الشؤون الأكاديمية بالإنابة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور محمود عنبتاوي، عميد كلية الآداب والعلوم في الجامعة، وكبار مسؤولي المؤسستين.
وفي حديثه عن أهمية الاتفاقية، قال الدكتور لورسن: "تعد اتفاقية التعاون مع كلية بالسيلي للشؤون الدولية خطوة مهمة نحو إثراء التجربة التعليمية لطلابنا، خاصة الذين يتخصصون في مجال الدراسات الدولية على مستوى الماجستير والبكالوريوس في كلية الآداب والعلوم في الجامعة. تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية الأبواب أمام موارد وفيرة ووجهات نظر متنوعة. إن التزامنا تجاه طلبتنا واضح. نحن نحرص على توفير بيئة تعليمية شاملة لهم تزودهم بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع تحديات المشهد العالمي بفعالية".
تعد كلية بالسيلي للشؤون الدولية معهدًا للبحوث المتقدمة والتعليم والتواصل في مجالات الحوكمة العالمية والسياسة العامة الدولية، وهي عبارة عن تعاون مشترك متساو بين مركز ابتكار الحوكمة الدولية وجامعة واترلو وجامعة ويلفريد لوريير، كما أنها عضو منتسب في رابطة الكليات للشؤون الدولية.
وعلقت الدكتورة فيتجيراد على دور هذه الاتفاقية التعاونية، قائلة: "يسعدني أن أكون في الشارقة لتمثيل كلية بالسيلي للشؤون الدولية في هذا اليوم المهم، والذي يحتفي بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية في الشارقة ويعززها. نحن نتطلع عبر تركيز كلا مؤسستينا على الأساليب الموجهة الاستشرافية في دراسة الشؤون الدولية وأطر السياسة العامة والحوكمة ذات الصلة بهذا المجال، إلى التعاون في البحوث ونقاط القوة التعليمية لتحقيق نتائج مبتكرة ومؤثرة".
تقدم كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في الشارقة برامج دراسات عليا وبكالوريوس في الدراسات الدولية تتبنى منهجًا متعدد التخصصات، يجمع بين التاريخ والعلوم السياسية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والفلسفة. تكسب البرامج الطلبة فهمًا عميقًا للتحديات العالمية المعقدة، بدءاً من الصراعات الجيوسياسية إلى تعقيدات الدبلوماسية الدولية والتيارات الاجتماعية والاقتصادية.
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