نتنياهو: لا أحتاج إلى مساعدة لإدارة علاقتنا مع الولايات المتحدة

MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه لا يحتاج إلى مساعدة لإدارة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية.



واضاف "أقدر بشدة دعم الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن، ولا يعني ذلك أنه ليس بيننا خلافات ".



وتابع :"لن ننهي الحرب على غزة قبل تحقيق جميع الأهداف المتمثلة بالقضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين ، الأونروا جزء من المشكلة وليس الحل وحان الوقت لاستبدالها بكيانات أخرى."