نتنياهو: لا أحتاج إلى مساعدة لإدارة علاقتنا مع الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه لا يحتاج إلى مساعدة لإدارة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية.
واضاف "أقدر بشدة دعم الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن، ولا يعني ذلك أنه ليس بيننا خلافات ".
وتابع :"لن ننهي الحرب على غزة قبل تحقيق جميع الأهداف المتمثلة بالقضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين ، الأونروا جزء من المشكلة وليس الحل وحان الوقت لاستبدالها بكيانات أخرى."
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