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فينيسيوس يدعم أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد

2/4/2024 8:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من إثارة الأنباء الخاصة بحسم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لمستقبله.
وزعمت العديد من التقارير الصحفية، أمس السبت، أن مبابي حسم موقفه وسينتقل إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، عبر صفقة مجانية.
ومن جانبه، وضع فينيسيوس إعجابا على خبر في منصة "إنستجرام"، يشير إلى أن مبابي سيرافقه في ريال مدريد، وفقا لصحيفة "لو باريزيان" وشبكة "ESPN".
وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس، الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع حاليا مع أي ناد.
وذكرت تقارير متعددة أن سان جيرمان ينوي التعاقد مع المهاجم الدولي البرتغالي، رافائيل لياو، نجم ميلان، لتعويض مبابي إذا رحل إلى ريال مدريد.
يذكر أن النادي الملكي يحاول الحصول على خدمات مبابي منذ عدة مواسم، بينما يسعى "بي إس جي" للحفاظ عليه في العاصمة الفرنسية.

ملاعب

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