حقيقة موعد حسم مستقبل مبابي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتواصل النقاش حول مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في الساعات الأخيرة.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويستطيع حاليا التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ.
وذكرت العديد من التقارير، أمس السبت، أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.
وكتب فابريزيو رومانو، في مقاله على شبكة "CaughtOffside": "اسمحوا لي أن أوضح أنه على الرغم مما يردده البعض، إلا أنني لم أقل مطلقًا إن مبابي سيعلن مستقبله في 14 فبراير/ شباط المقبل".
وأضاف: "لا أعرف من أين جاءت هذه المعلومة، على أية حال هناك اتصالات مستمرة من ريال مدريد لحسم الصفقة".
واختتم: "تدور المناقشات بين ريال مدريد ومبابي حول الراتب والعقد المحتمل، وهو تواصل مستمر.. سينتظر باريس سان جيرمان ما سيحدث ويتمسك بالأمل حتى النهاية، حيث لم يتم إبلاغ النادي بأي شيء من اللاعب حتى الآن".
ملاعب
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