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حقيقة موعد حسم مستقبل مبابي

2/4/2024 8:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتواصل النقاش حول مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في الساعات الأخيرة.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويستطيع حاليا التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ.
وذكرت العديد من التقارير، أمس السبت، أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.
وكتب فابريزيو رومانو، في مقاله على شبكة "CaughtOffside": "اسمحوا لي أن أوضح أنه على الرغم مما يردده البعض، إلا أنني لم أقل مطلقًا إن مبابي سيعلن مستقبله في 14 فبراير/ شباط المقبل".
وأضاف: "لا أعرف من أين جاءت هذه المعلومة، على أية حال هناك اتصالات مستمرة من ريال مدريد لحسم الصفقة".
واختتم: "تدور المناقشات بين ريال مدريد ومبابي حول الراتب والعقد المحتمل، وهو تواصل مستمر.. سينتظر باريس سان جيرمان ما سيحدث ويتمسك بالأمل حتى النهاية، حيث لم يتم إبلاغ النادي بأي شيء من اللاعب حتى الآن".

ملاعب

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