وزير الخارجية الفرنسي: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزة

وزير الخارجية الفرنسي: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزة
التاريخ
2/4/2024 8:10:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن بلاده ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة، مشددا على أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.
وأضاف سيجورنيه، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أن الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة لزيادة المساعدات الإنسانية.
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