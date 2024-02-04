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وزير الخارجية الفرنسي: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزة

2/4/2024 8:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن بلاده ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة، مشددا على أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.


وأضاف سيجورنيه، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أن الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة لزيادة المساعدات الإنسانية.


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