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تألق لاعبي المنتخب الوطني في كأس آسيا يمنحهم عروضا احترافية

2/4/2024 8:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انهالت عروض الاحتراف على لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
ووصل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا في انجاز تاريخي غير مسبوق بانتظار ملاقاة منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.
وأسهم الأداء الجيد للاعبي المنتخب الوطني في جذب اهتمام الأندية الخليجية التي سارعت للتعاقد مع اللاعبين او تقديم عروض رسميه لهم.
وشهدت الايام القليلة الماضية، تعاقد نادي معيذر القطري مع مدافع المنتخب الوطني يزن العرب، كما تعاقد نادي الخور القطري مع مهاجم المنتخب علي علوان، كما وقع اللاعب محمد أبو حشيش على كشوفات نادي نفط الوسط العراقي.
كما تلقى لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان، عرضا للاحتراف في فريق القادسية الكويتي، بانتظار مزيد من العروض للاعبين الآخرين.
ويؤكد مكتب السلطان للتعاقدات، أن التألق الأردني في كأس آسيا سلط الضوء على اللاعب الأردني الذي بات تحت انظار الأندية، ولاسيما الخليجية.
كما أكد مختصون يتواجدون في الدوحة في قطر ضمن وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني لكأس آسيا ان أسهم اللاعب الأردني ارتفعت بشكل لافت بعد الإنجاز الآسيوي، معتبرين ان نجوم منتخب النشامى يستحقون اللعب في أفضل الأندية.

ملاعب

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