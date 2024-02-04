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نصيب ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ8 من كأس آسيا

2/4/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختير مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم عبدالله نصيب، ضمن التشكيلة المثالية لدور ربع النهائي من كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي الأحد.
وسجل نصيب مدافع الحسين إربد، هدف النشامى الوحيد في مرمى المنتخب الطاجيكي في ربع النهائي.
ليساهم في بلوغ المنتخب الوطني دور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.




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