نصيب ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ8 من كأس آسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختير مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم عبدالله نصيب، ضمن التشكيلة المثالية لدور ربع النهائي من كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي الأحد.
وسجل نصيب مدافع الحسين إربد، هدف النشامى الوحيد في مرمى المنتخب الطاجيكي في ربع النهائي.
ليساهم في بلوغ المنتخب الوطني دور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
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