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مسقط: لا جدوى من الهجمات الأمريكية الانتقامية على العراق وسوريا

2/4/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي عدم جدوى الهجمات الأمريكية الانتقامية على مواقع في العراق وسوريا، محذرا من تداعياتها التي تهدد سلامة وأمن المنطقة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: "سلطنة عُمان لا ترى جدوى للهجمات العسكرية الانتقاميّة التي شنّتها الولايات المتحدة على مواقع في كلٍّ من العراق وسوريا، وأن شن مثل هذه الهجمات العسكرية على مواقع في المنطقة من شأنه أن يهدّد سلامتها واستقرارها ويعمل على تعقيد جهود التوصل إلى حلول للتحدّيات التي تواجهها المنطقة بما في ذلك قضايا العنف والتطرّف".


وأكد أن البلاد "تتابع بقلق بالغ تواصل التصعيد المستمرّ في المنطقة دون حلّ لنتيجة الحرب الإسرائيلية الجائرة في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح من أطفال وشباب ونساء".


وشدد على أن رؤية سلطنة عمان تتمثل في أن الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبّباته ودوافعه ابتداء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

RT

MENAFN04022024000208011052ID1107807616

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