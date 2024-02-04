مسقط: لا جدوى من الهجمات الأمريكية الانتقامية على العراق وسوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي عدم جدوى الهجمات الأمريكية الانتقامية على مواقع في العراق وسوريا، محذرا من تداعياتها التي تهدد سلامة وأمن المنطقة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: "سلطنة عُمان لا ترى جدوى للهجمات العسكرية الانتقاميّة التي شنّتها الولايات المتحدة على مواقع في كلٍّ من العراق وسوريا، وأن شن مثل هذه الهجمات العسكرية على مواقع في المنطقة من شأنه أن يهدّد سلامتها واستقرارها ويعمل على تعقيد جهود التوصل إلى حلول للتحدّيات التي تواجهها المنطقة بما في ذلك قضايا العنف والتطرّف".
وأكد أن البلاد "تتابع بقلق بالغ تواصل التصعيد المستمرّ في المنطقة دون حلّ لنتيجة الحرب الإسرائيلية الجائرة في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح من أطفال وشباب ونساء".
وشدد على أن رؤية سلطنة عمان تتمثل في أن الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبّباته ودوافعه ابتداء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
RT
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