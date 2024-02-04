8 شهداء في غارات الاحتلال على دير البلح
التاريخ
2/4/2024 8:10:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ادت سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في دير البلح وسط قطاع غزة، الى استشهاد 8 فلسطينيين ووقوع عدد من الجرحى.
وافاد مراسل الجزيرة ان قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأضاف أن غارات جوية متتالية تستهدف مواقع مختلفة وسط وشرق وغرب مدينة غزة.
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