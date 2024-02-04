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8 شهداء في غارات الاحتلال على دير البلح

2/4/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ادت سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في دير البلح وسط قطاع غزة، الى استشهاد 8 فلسطينيين ووقوع عدد من الجرحى.

وافاد مراسل الجزيرة ان قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


وأضاف أن غارات جوية متتالية تستهدف مواقع مختلفة وسط وشرق وغرب مدينة غزة.


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