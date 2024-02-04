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السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي على العراق

2/4/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد مستشفى الحسين العسكري ببغداد، حيث تفقد الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين في الاعتداء الأمريكي في 3 فبراير الجاري.
وتابع محمد شياع السوداني الخدمة الطبية والإجراءات العلاجية المقدمة للمصابين، ووجه بإيلاء العناية التامة وتوفير كل مستلزمات العلاج، متمنيا لهم سرعة التشافي.


وشنت الولايات المتحدة اعتداء على مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم بالعراق مساء الجمعة الماضي.

RT

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