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التعليم العالي: تأجيل الرسوم لطلبة المنح والقروض من اختصاص الجامعات وليس الوزارة

2/4/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن تأجيل الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض يخضع لاختصاص الجامعات وفقا لتعليماتها الداخلية، وليس للوزارة.
وأضاف الخطيب في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه لا يمكن للوزارة إلزام الجامعات بتأخير أو تأجيل دفع الرسوم، لأن نتائج ترشيح المنح والقروض ستتأخر إلى ما بعد إنتهاء السحب والإضافة بسبب إقرار نظام وتعليمات جديدة.
ونوه الخطيب بأن أي طالب يواجه صعوبات اقتصادية تمنعه من دفع الرسوم يمكنه التقدم بطلب لرئيس جامعته لتأجيل أو تقسيط الرسوم.
وكانت وردت العديد من الملاحظات من طلاب تقدموا للمنح والقروض تطالب بتأجيل دفع الرسوم المستحقة حتى صدور نتائج المنح والقروض .

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