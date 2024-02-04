خبرني : اكتئاب ما بعد كورونا حقيقي.. ولهذه الأسباب يتهددك خطره

MENAFN - Khaberni) خبرني - لم يتبدد أثر "كوفيد"، وليس التبجح الكثير بـ"التعايش معه" ممتعاً أيضاً. في السنوات الأربع التي تلت ظهور الجائحة، عرفنا الحالة المزرية التي تتركنا فيها الإصابة بالفيروس، وأنها في الغالب، لا تبلغ خاتمتها عندما "نتعافى" منها.

وجدت دراسة صدرت نتائجها، أخيراً، نهضت بها "كلية وايل كورنيل للطب" و"جامعة كولومبيا" أن الاكتئاب أحد الأعراض الشائعة في مرحلة ما بعد ["التعافي"] من الفيروس [وتسمى هذه الحالة متلازمة ما بعد "كورونا" أو "كورونا" الطويل الأمد]،



إذ يصيب "كوفيد- 19" خلايا الدماغ الخاصة بتنظيم المزاج والضغط النفسي، ويقود إلى تعطيل إنتاج "الدوبامين" (إذ يهاجم الفيروس هذه الخلايا العصبية)، وإلى التهاب في الدماغ.

تشرح النتائج الأسباب وراء الاكتئاب والقلق وضبابية الدماغ [مشكلات في الإدراك والتركيز والتفكير] التي أفاد كثيرون بأنها من أعراض مرحلة ما بعد الفيروس،



حتى إن إحدى الدراسات من "جامعة واشنطن" في ولاية ميسوري تشير إلى أن ما يصل إلى 35 في المئة عانوا من مشاعر الاكتئاب بعد التعافي من "كوفيد".

ولكن هل يا ترى ثمة أمر آخر؟ يقال إن الأمراض الفيروسية الأخرى تثير أيضاً لدى المصابين مشاعر الحزن والتعاسة



وجدت دراسة أجرتها "جامعة بازل" السويسرية عام 2016 أن خطر الإصابة بالاكتئاب يرتفع لدى المتعافين من الإنفلونزا أيضاً بنسبة 57 في المئة، في حين أن فيروسات أخرى من قبيل "إبشتاين-بار" يمكن أن يتبعها شعور بالكآبة.

تقول إحدى النظريات التي يعتد بها أكثر فأكثر إن الميكروبيوم المعوي [مجموعة من تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في القناة المعوية] يتعطل أثناء وجود الفيروس،



وما إن يضطرب توازن وتنوع الفلورا المعوية أو النبيت الجرثومي المعوي [مجموعة الميكروبات الموجودة في الجهاز الهضمي]، حتى تتأثر الإشارات المرسلة إلى الدماغ ويتضرر تنظيم الحالة المزاجية.

يتناول كثير من الأبحاث الجديدة ما يسمى "المحور المعوي- الدماغي" gut-brain axis، فيما يكتشف الباحثون دائماً مزيداً من المعلومات حول التأثير الذي تطرحه أمعاؤنا، التي تسمى "الدماغ الثاني"، على حالتنا المزاجية.



وجدت دراسة حديثة اضطلعت بها "كينغز كوليدج" في جامعة لندن أن العلاجات التي تؤخذ للتخلص من الضغط النفسي والاكتئاب والقلق تؤثر بشدة في الالتهابات. وتشير النتائج، التي تستند إلى داء القولون العصبي،



إلى أن العلاج ربما يساعد في تقليص التهاب الأمعاء، من ثم دعم جهاز المناعة.

وتتأثر "مادة السعادة الكيماوية" أو هرمون "السيروتونين" [ناقل عصبي]، سلباً بمركبات بروتينية [يفرزها جهاز المناعة للمشاركة في عملية علاج الالتهابات] معروفة باسم "السيتوكينات" cytokines،



كذلك الأمر بالنسبة إلى الغدتين الكظريتين عند الإصابة بـ"كوفيد" وغيره من الأمراض الفيروسية. في هذا الصدد، يشير البروفيسور مارك فاغي،



بروفيسور في علوم التمارين السريرية في "جامعة ديربي" البريطانية إلى وجود "أدلة على أن الأمعاء تعمل كما لو أنها مستودع للفيروس".

ويوضح البروفيسور فاغي قائلاً إنه "على رغم أن جسمك قادر على محاربة الفيروس، يتعذر عليك أحياناً التخلص منه. تبقى هذه الأجزاء الفيروسية مترسبة في القناة الهضمية، ومع أنها تكون غير نشطة،



تشير مؤشرات إلى أنها تسبب مشكلات صحية صعبة ودائمة". حتى إن تناول جرعات من المضادات الحيوية يدمر فلورا الأمعاء "الجيدة" ويتسبب بفترة من الاكتئاب.

في كل ما تقدم يبدو كما لو أني أتحدث عن نفسي إلى حد ما، فعلى رغم أن معاناتي تكاد لا تذكر مقارنة مع معاناة البعض،



لم تكن تجربتي الخاصة مع "كوفيد" في يونيو (حزيران) 2022، مزعجة جداً فحسب- للمرة الأولى في حياتي لم أقوَ على القراءة وأمضيت 10 أيام من مشاهدة أفلام الويسترن بتقنية "تكنيكولور" للتصوير بالألوان- بل أسفر ذلك أيضاً عن ستة أسابيع من الاكتئاب الشديد.

أنا إنسانة مصابة بالقلق، ولكن لم يسبق لي أن ألم بي في السابق مثل هذا الشعور من العدم واللاجدوى [الشعور بأنني لم أنجز شيئاً]. كان كل شيء يبدو ميؤوساً منه،



إضافة إلى مزيج من كراهية الذات واليأس ونوبات يومية من النحيب الفيكتوري الواهن [نسبة إلى فترة الحداد الطويلة للملكة فيكتوريا على وفاة حبيبها الأمير ألبرت].



كنت أظن أن "كوفيد" يشكل السبب الجذري للمشكلة، ولكن لم أكن أملك أي فكرة عن سبب شعوري بالتعاسة.

لم تتغير الحال إلا بعد أن اقترحت إحدى صديقاتي السباحة في البحيرة بمناسبة عيد ميلادها، وأجبرت نفسي على ذلك كي لا أخيب ظنها. وبعد نصف ساعة من الرجفان في الماء البارد جداً،



تجمدت أصابعي وصارت أشبه بأطراف سرطان البحر، ولكن بعد بضعة أيام، تقلصت ضبابية اليأس بشكل كبير.

بعد السباحة بضع مرات أخرى، اختفت ضبابية اليأس تماماً وأنا أدرك الآن أنه على الأرجح كان مرد ذلك جزئياً إلى الخصائص المضادة للالتهابات التي يتميز بها أن يغمر واحدنا الماء البارد.



حتى الغمر لفترة قصيرة في الماء تحت درجة حرارة 20 درجة مئوية يؤثر إيجاباً في مناطق معالجة المشاعر في الدماغ ويساعد في تحفيز الناقلات العصبية المعززة للمزاج.

ولكن لحسن الحظ، بالنسبة إلى من قد لا يملكون إمكانية الغطس في الماء البارد، أو من لا يرغبون فيه، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن معالجة صحة الأمعاء قد تؤثر كذلك [تلعب دوراً في التعافي].

يوضح الدكتور إيميران ماير، الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي وعالم أعصاب في "جامعة كاليفورنيا"، أن "70 في المئة من نظام المناعة لدينا يقع في الأمعاء،



إلى جانب أجزاء كبيرة من أنظمتنا الهرمونية ومساحة كبيرة من الجهاز العصبي، أي 150 مليون خلية عصبية، وكلها تتواصل وتتفاعل. منذ بدء الجائحة، أدى تناول مزيج من الأطعمة المصنعة إلى حد كبير والقلق والبقاء داخل المنزل،



إضافة إلى عدم ممارسة الرياضة، إلى خلق مجموعة الظروف لإصابة الأمعاء بالضعف، الذي بدوره يؤثر في مزاجنا ويتسبب في حالة دماغية يتفاقم فيها الاكتئاب".

ويرى الدكتور ماير أنه "من الممكن تغيير الميكروبيوم، إذ تعد التغييرات في أسلوب العيش خطوة فاعلة جداً في حال الحفاظ عليها على المدى الطويل. تزدهر الميكروبات لدينا على الفواكه والخضراوات.



ومن الواضح جداً، من كل العلوم المتراكمة، أن النظام الغذائي الذي يعتمد إلى حد كبير على النباتات يبقى الأمثل لأنه يزود الميكروبات بالوقود [القوة] الذي تحتاج إليه والمركبات التي تحولها إلى مواد مضادة للالتهابات.

ربما قد يعتد بأنني، في سبيل أن أتعافى من كورونا، تناولت نظاماً غذائياً صحياً نباتياً في معظمه، يتضمن الأسماك والحبوب الكاملة والابتعاد عن المشروبات الكحولية. كذلك مارست الرياضة بانتظام،



وشعرت أن صحتي تتحسن على نحو متزايد، ولكن في الآونة الأخيرة، بعد إصابتي بفيروس يشبه فيروس الإنفلونزا قبل عيد الميلاد، أعقبه تناول كمية كبيرة من الشوكولاتة ورقائق البطاطا والكربوهيدرات، شعرت بالإحباط وافتقرت تماماً إلى الطاقة.



ربما قد لا تتسنى لي العودة إلى البحيرة المجمدة مرة أخرى قبل الربيع، ولكن يمكنني إصلاح نظامي الغذائي، وهذا ما توفقني الرأي فيه جاين هوتون، اختصاصية التغذية لدى "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية ("أن أتش أس" NHS).

وتقول هوتون: "غالباً ما أعمل مع العملاء الذين يعانون تعباً مزمناً وأعراض مرحلة ما بعد الفيروس". وتوضح أن "عدوى كوفيد تتجلى عموماً في أعراض الجهاز الهضمي.



يختفي توازن الميكروبيوم، وتزداد البكتيريا الأقل فائدة، من قبيل المكورات العقدية، في حين تنخفض بعض السلالات الأساسية [الجيدة]،



مثل العصيات اللبنية. وتضيف: "يؤثر هذا التغيير بشكل غير مباشر في كثير من عمليات الجسم والمواد والهرمونات والأعضاء. والعلاقة بين "كوفيد" والأمعاء والدماغ آخذة في الظهور، يبدو واضحاً أن علينا أن ننظر إلى الجسم برمته بشكل شمولي،



مع اعتبار الأمعاء ركيزة أساسية للصحة".

ولحسن الحظ، أصبحت علبة الشوكولاتة "كواليتي ستريت" فارغة الآن، واستبدلت بها درجاً مملوءاً بالخضراوات، وأنا فعلاً أشعر بمزيد من البهجة.

هكذا نتمتع بأمعاء تجعلنا أكثر سعادة

كيف يمكننا تهدئة الالتهاب، وإعادة تشكيل ميكروبيوم الأمعاء، والشعور بالسعادة؟ وجدت دراسة سويدية نهض بها "معهد كارولينسكا" أخيراً أن النظام الغذائي الخاص بمنطقة البحر الأبيض المتوسط يترك تأثيراً إيجابياً كبيراً على مستويات الاكتئاب،



في حين اكتشفت بحوث أخرى من "جامعة ساو باولو" في البرازيل أن النظام الغذائي النباتي قد يرتبط أيضاً بانخفاض معدل الإصابة (39 في المئة) بـ"كوفيد"، ومضاعفات أقل حدة لدى المصابين.

وفي ما يلي ما يوصي به الخبراء:

كلير كوهين، اختصاصية تغذية

- تناول البروبيوتيك من طريق الأطعمة النيئة المخمرة: الزبادي، ولبن الكفير، ومخلل الملفوف، الكيمتشي [طعام كوري تقليدي]، و"الكمبوتشا" أو فطر الشاي [يجري إعداده تقليدياً في روسيا والصين مع الشاي الأخضر أو الشاي الأسود الحلو]-



فهي ستوفر لك مجموعة كاملة من البكتيريا الصحية الجديدة للحفاظ على التنوع الذي تشتد الحاجة إليه في ميكروبيوم الأمعاء.

- جرب مرق العظام والمكملات الغذائية بما في ذلك الغلوتامين وجذر الخطمي ونبات الدردار الزلق كي تعيد التوازن إلى بطانة الأمعاء.