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الحرس الوطني الإماراتي ينجح في إجلاء مصابين في صحراء العين

2/4/2024 8:00:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، التابع للحرس الوطني، بنجاح، وبالتنسيق مع شرطة أبوظبي، مهمة إجلاء طبي لشخصين تعرَّضا لحادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين، ما أدى إلى إصابتهما إصابات طفيفة.

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