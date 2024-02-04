الحرس الوطني الإماراتي ينجح في إجلاء مصابين في صحراء العين

الحرس الوطني الإماراتي ينجح في إجلاء مصابين في صحراء العين
التاريخ
2/4/2024 8:00:32 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، التابع للحرس الوطني، بنجاح، وبالتنسيق مع شرطة أبوظبي، مهمة إجلاء طبي لشخصين تعرَّضا لحادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين، ما أدى إلى إصابتهما إصابات طفيفة.
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