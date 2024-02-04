اقتصاديون أمريكيون يدعون إيلون ماسك للتوقف عن إدمان المخدرات

دعا الملياردير الأمريكي لاري إليسون، المدير التنفيذي السابق لمجموعة تسلا، ومؤسس شركة أوراكل، صديقه إيلون ماسك للحصول على إجازة طويلة وقضاء إجازته في هاواي للتعافي من «إدمان المخدرات» على حد وصف إليسون.

ولم يكن إليسون الوحيد الذي أثار الشكوك حول إدمان الملياردير الكندي ذو الأصول الجنوب أفريقية إيلون ماسك للمخدرات، بل دعا العديد من الاقتصاديين الملياردير الكندي للاستشفاء، متخوفين على مصالحهم التجارية، خاصة في ظل تراجع أسعار أسهم تسلا مؤخراً.

ونشرت صحيفة «وول ستريت» تقريراً طالبت فيه مالك مجموعة سبيس إكس وتسلا، إضافة لامتلاكه موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، براحة للتعافي من إدمان عدد كبير من المخدرات والأدوية، والتي عددتها بإدمان «مخدر إل إس دي، وكوكايين، وإكستازي، إضافة لإدمان مخدر الكيتامين».

وكتبت الصحيفة الأمريكية عن قلق في عالم المال والأعمال وحاملي أسهم شركات ماسك من وضعه الصحيـ داعية مالك «إكس» للتوقف مع نفسه والابتعاد عن العمل وضغوطاته للتعافي من الإدمان.

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