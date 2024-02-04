اقتصاديون أمريكيون يدعون إيلون ماسك للتوقف عن إدمان المخدرات

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الملياردير الأمريكي لاري إليسون، المدير التنفيذي السابق لمجموعة تسلا، ومؤسس شركة أوراكل، صديقه إيلون ماسك للحصول على إجازة طويلة وقضاء إجازته في هاواي للتعافي من «إدمان المخدرات» على حد وصف إليسون.
ولم يكن إليسون الوحيد الذي أثار الشكوك حول إدمان الملياردير الكندي ذو الأصول الجنوب أفريقية إيلون ماسك للمخدرات، بل دعا العديد من الاقتصاديين الملياردير الكندي للاستشفاء، متخوفين على مصالحهم التجارية، خاصة في ظل تراجع أسعار أسهم تسلا مؤخراً.
ونشرت صحيفة «وول ستريت» تقريراً طالبت فيه مالك مجموعة سبيس إكس وتسلا، إضافة لامتلاكه موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، براحة للتعافي من إدمان عدد كبير من المخدرات والأدوية، والتي عددتها بإدمان «مخدر إل إس دي، وكوكايين، وإكستازي، إضافة لإدمان مخدر الكيتامين».
وكتبت الصحيفة الأمريكية عن قلق في عالم المال والأعمال وحاملي أسهم شركات ماسك من وضعه الصحيـ داعية مالك «إكس» للتوقف مع نفسه والابتعاد عن العمل وضغوطاته للتعافي من الإدمان.
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