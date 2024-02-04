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وفود رسمية عربية تشيد بنجاحات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

2/4/2024 8:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل مركز إكسبو الشارقة على هامش فعاليات النسخة الـ 53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المنعقد حالياً في المركز، وفوداً رسمية من عدة دول عربية، اطلعت على أجندة المعرض.

ونوعية المشاركات الدولية والعربية وأشادت بالنجاحات التي تحققت خلال الحدث، وناقشت سبل تعزيز التعاون لتنمية وتطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في كافة الدولة العربية وتعزيز دوره في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.

لقاءات

وكان من أبرز تلك الوفود التي التقى بها سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، الدكتور محمود بشير المصري مستشار الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وحليم راغب الأخرس المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في الجمهورية العربية السورية، ومحمد عبدالكريم العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الحزم القطرية لتنظيم المعارض، وعدد من المسؤولين.

وبحثت الوفود مجالات العمل المشتركة مع مركز إكسبو الشارقة، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة للمركز في تنظيم واستضافة واحد من أكبر المعارض التجارية المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز حضور الشركات العربية المتخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات في دورات المعرض المقبلة،.

واطلعت على أبرز الحوافز والتسهيلات والخدمات التي يوفرها إكسبو الشارقة للعارضين ما يجعل منه مساحة نموذجية يجتمع فيها أصحاب الأعمال والعلامات التجارية الدولية الرائدة في قطاع الذهب والمجوهرات والألماس.

وأعرب سيف محمد المدفع عن ترحيبه بالوفود الزائرة للمركز، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارات التي تساهم في تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العربي لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية بهدف تطوير صناعة المعارض المتخصصة في الوطن العربي وتعزيز مساهمتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

مؤكداً أن إكسبو الشارقة على استعداد تام لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات لكافة الشركات العربية الراغبة بالمشاركة في الفعاليات التي ينظمها المركز بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة.

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