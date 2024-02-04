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خبرني : الشقيقان (الدهامشة) يفوزان بلقب بطل العرب للتايكواندو

2/4/2024 8:00:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حقق الشقيقان أحمد وميسر ظاهر الدهامشة، إنجازا كبيرا بحصولهما على لقب بطل العرب للتايكوندو
، للرجال والسيدات، والتي استضافتها إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

ونجح اللاعب الأردني للتايكوندو
أحمد ظاهر الدهامشة بالظفر بلقب بطل العرب، وتوج بالميدالية الذهبية بعد فوزه على لاعب البحرين في المباراة النهائية، في بطولة كأس_العرب للتايكوندو 2024، والتي نظمها نادي ‎الفجيرة للفنون القتالية.

كما توجت شقيقته
لاعبة المنتخب الأردني ميسر الدهامشة بلقب بطلة العرب وحصدت الميدالية الذهبية، بعد فوزها على لاعبة سعودية في المباراة النهائية.

يشار إلى أن البطولة شارك فيها ١٣٠٦ لاعبين من جميع الدول العربية.

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