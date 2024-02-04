خبرني : الشقيقان (الدهامشة) يفوزان بلقب بطل العرب للتايكواندو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حقق الشقيقان أحمد وميسر ظاهر الدهامشة، إنجازا كبيرا بحصولهما على لقب بطل العرب للتايكوندو
، للرجال والسيدات، والتي استضافتها إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.
ونجح اللاعب الأردني للتايكوندو
أحمد ظاهر الدهامشة بالظفر بلقب بطل العرب، وتوج بالميدالية الذهبية بعد فوزه على لاعب البحرين في المباراة النهائية، في بطولة كأس_العرب للتايكوندو 2024، والتي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية.
كما توجت شقيقته
لاعبة المنتخب الأردني ميسر الدهامشة بلقب بطلة العرب وحصدت الميدالية الذهبية، بعد فوزها على لاعبة سعودية في المباراة النهائية.
يشار إلى أن البطولة شارك فيها ١٣٠٦ لاعبين من جميع الدول العربية.
MENAFN04022024000151011027ID1107807596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.