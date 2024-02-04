(MENAFN
- JUMMAR PR) الرياض، 4 فبراير 2024: أطلقت شركة الأهلي المالية ومجموعة الشقري الاستثمارية "، "صندوق الأهلي البساتين العقاري" بقيمة 1 مليار ريال سعودي، للاستثمار والتطوير في مشاريع مكتبية وتجارية في حي "البساتين" في منطقة "الدرعية" في مدينة الرياض، وذلك تلبيةً للطلب المتزايد على قطاع العقارات المكتبية والتجارية الذي تشهده العاصمة الرياض.
وستقوم شركة "البساتين" العقارية بصفتها المطور للصندوق بالعمل على مشروعين في منطقة "الدرعية" على طريق الملك خالد، وطريق الإمام سعود بن فيصل، حيث يقع المشروع الأول "مكاتب البساتين"، على مساحة تبلغ 25,072 متر مربع، يقدم من خلالها مساحات مكتبية تصل لأكثر من 30,000 متر مربع، بينما يقع المشروع الثاني "البساتين 360" التجاري، على مساحة تبلغ 10,326 متر مربع، ويقدّم مساحات تأجيرية تصل إلى 13,000 متر مربع.
وعن هذا التعاون، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "البساتين"، عبد العزيز خالد الشقري قائلًا: "نعتز بهذه الشراكة التي تمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير مشاريع فريدة وعالية الجودة، تخدم الطلب المتنامي على القطاع المكتبي والتجاري في الرياض، وسيكون هذا المشروع نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التكامل بين التصاميم العصرية، وهوية المملكة الثقافية وتراثها المعماري الأصيل، وذلك للاستفادة من الآفاق الواسعة التي فتحتها رؤية السعودية 2030، لتطور القطاع العقاري، والارتقاء بالمنتجات العقارية."
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، راشد شريف: "تأتي هذه الخطوة إيمانا منّا بأهمية تمكين وتطوير القطاع العقاري، الذي يشهد نهضة ملحوظة باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما تعكس التزامنا بتمكين المستثمرين وتزويدهم بالمهارات والمنتجات الاستثمارية اللازمة لتحقيق النمو والازدهار، ونعتزّ بكوننا عنصرًا فاعلًا في هذا المشروع."
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