1.2 مليار درهم تداولات عقارية بالوسطى والشرقية بالشارقة في 2023

(MENAFN
- Al Madar Communications) إمارة الشارقة، فبراير 2024
كشفت نتائج التقرير السنوي الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن حجم التداول العقاري المنفذ، خلال عام 2023، في المنطقتين الوسطى والشرقية بالإمارة، بلغ 1.2 مليار مقارنة بمليار درهم خلال عام 2022 درهم، شهدتها 114 منطقة من خلال فروع الدائرة بالمنطقة الوسطى ومدن خورفكان ودبا الحصن وكلباء، فيما بلغ إجمالي المعاملات العقارية المنفذة من خلال فروع الدائرة 26,172 معاملة.
وشكل حجم التداول في الأفرع الأربعة 4.4% من مجمل التداول في القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2023، حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 2% من إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 554 مليون درهم، بينما سجل فرع مدينة خورفكان 1.3% بقيمة 360 مليون درهم، كما سجل فرع مدينة كلباء 1% من إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 265 مليون درهم، وحقق فرع مدينة دبا الحصن 0.1% فقط إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 21 مليون درهم.
نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: إن القطاع العقاري بالمنطقتين الوسطى والشرقية واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال العام الماضي 2023، وذلك نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، بالإضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار في السوق العقاري، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق العقارات بالمنطقتين.
وأضاف المنصوري:"أن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة بكافة مناطقها ومدنها وما تتميز به من تضاريس متنوعة، جعلتها وجهة جذب لمشاريع التطوير العقاري بكافة استخداماتها، حيث تحتضن المنطقة الشرقية اثنين من أحدث المشاريع العقارية ذات الإطلالات البحرية والجبلية الجميلة على الساحل الشرقي، كما تضم المنطقة الوسطى أهم المشاريع العقارية الصناعية. وأصبحت المنطقتين الوجهة المثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين، وبدورنا نعمل في دائرة التسجيل العقاري على الاستثمار في الموارد وابتكار حلول تساعد كافة المستثمرين، وتلبي احتياجات المجتمع، ونحرص على وضع معايير وإجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات، تكون امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة الصادرة من قيادتنا الرشيدة، والتي تعزز من عجلة النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، وتساهم في زيادة ازدهار القطاع العقاري".
توزيع المعاملات العقارية
وأشار المنصوري، إلى أن المعاملات العقارية بحسب الفروع، توزعت إلى 7,636 معاملة منفذة في فرع مدينة كلباء، تلاه فرع مدينة خورفكان بواقع 7,342 معاملة، وجاء بعدهما كل من فرع المنطقة الوسطى بواقع 6,670 معاملة، وفرع مدينة دبا الحصن بواقع 4,524 معاملة.
872-معاملة بيع في 114 منطقة
وفي الأثناء، أوضح المنصوري أن عدد معاملات البيع في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة بلغ 872 معاملة، توزعت على 114 منطقة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 700 مليون درهم.
وفي التفاصيل، وصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال العام الماضي إلى 434 معاملة جرت في 42 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 400مليون درهم، واستحوذت "المدينة القاسمية" على الجزء الأكبر منها بواقع 190 معاملة بنسبة وصلت إلى 44% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة "البليدة" بـ 36 معاملة، ثم منطقة "طوى حمدة" بـ 19 معاملة.
فيما بلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 224 معاملة جرت في 36 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون درهم، وسجلت 67 معاملة منها في منطقتي (صناعية كلباء والصناعية) بنسبة 30% من مجموع معاملات البيع في المدينة.
بينما وصل عدد معاملات البيع في مدينة خورفكان 193 معاملة جرت في 31 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى ما يقرب 140 مليون درهم. وكانت 23% منها في منطقتي (حي الحراي الصناعية وحي الحراي التجارية) وذلك بوقع 45 معاملة من مجموع معاملات البيع في المدينة.
كما توزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 5 مناطق تمت من خلال 21 معاملة بقيمة بلغت 14 مليون درهم، وتركزت أغلب معاملات البيع في منطقة "حي الشمالي" بواقع 13 معاملة، وبنسبة 62% من إجمالي عدد معاملات البيع في المدينة.
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