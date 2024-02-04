أجيليتي ترعى برنامج لوياك "كن-تنيو" لدعم مشاريع الشباب للسنة الثانية على التوالي

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت 4 فبراير 2024 – أعلنت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، عن تجديد رعايتها لبرنامج "كن – تنيو" لرواد الأعمال الشباب التابع لمؤسسة لوياك، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تحقيق أفكارهم المبتكرة بدءاً من مرحلة تصور المشروع إلى التمويل وتحقيق الأرباح.
تهدف لوياك وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في الكويت عام 2002 إلى تمكين الشباب ليصبحوا قادة مبدعين، وقادرين على ترك أثر إيجابي في المجتمع، وهذه هي السنة الثانية التي ترعى فيها أجيليتي برنامج "كن-تنيو".
يقدم برنامج "كن-تنيو" المصمم بالتعاون مع كليّة بابسون - المؤسسة التعليمية الأمريكية المتخصصة في ريادة الأعمال - الفرصة لرواد الأعمال الطموحين وأصحاب الأعمال الصغيرة لتعلم وتطبيق المهارات الأساسية لريادة الأعمال، وبناء شبكاتهم المهنية لبدء أعمالهم الخاصة أو تنمية الأعمال القائمة، ويستمر البرنامج على مدار ستة أسابيع ويتألف من ورش عمل مكثّفة يقودها نخبة من ذوي الخبرة من مختلف المجالات.
وبهذه المناسبة قالت السيدة/ هنادي الصالح، رئيسة مجلس إدارة أجيليتي: "تتمتع أجيليتي بالتزام طويل الأمد تجاه برامج التعليم وبناء القدرات ونقل المعرفة التي تزود الشباب بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح والقيادة. إن تركيز لوياك على ريادة الأعمال يتوافق تماماً مع توجه أجيليتي، ونحن نؤمن بقدرة برنامج "كن-تنيو" على تحفيز الشباب لتحقيق تطلعاتهم وما يترتب عليه من تطوير وتنمية للاقتصاد، ونحن ملتزمون بغرس نفس الروح وتعزيزها في أعمالنا ومجتمعاتنا. إن نجاح برنامج "كن – تنيو"، وطبيعته الملهمة، وشموليته ومواءمته مع قيمنا المؤسسية يجعله مثالياً لدعمنا."
تجدر الإشارة إلى أن أجيليتي تدعم باستمرار المبادرات التي تعمل على تمكين المجتمع ولديها شراكات في الكويت، السعودية، ساحل العاج، غانا، الهند، مصر والعديد من الدول أخرى. وفي العقد الماضي، نجحت أجيليتي في تقديم المساعدة إلى أكثر من مليون شخص محتاج، عن طريق تمويل تعليم الشباب، وريادة الأعمال، والتوظيف والتدريب الرقمي، بالإضافة إلى تقديم جهود إغاثية مختلفة كتوصيل المواد الأساسية في أعقاب الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية المعقدة.
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