"أجمل مكان للتطوير العقاري" تستضيف المرحلة الثانية من طواف الشارقة الدولي التاسع للدراجات الهوائية

(MENAFN
- Orient Planet Group) الشارقة – 01 فبراير 2024: استضافت "أجمل مكان للتطوير العقاري"، إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري للمدن والمجتمعات الحضرية متعددة الاستخدامات، المرحلة الثانية من طواف الشارقة الدولي التاسع للدراجات الهوائية في مقرها الرئيسي بـِ"مدينة أجمل مكان – واجهة الشارقة المائية"، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وجاءت الاستضافة في إطار حرص الشركة على دعم الفعاليات والمبادرات الكفيلة بتعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية وثقافية ورياضية رائدة على المستويين المحلي والدولي.
وأُقيمت المرحلة في قلب "مدينة أجمل مكان"، بحضور شخصيات بارزة من المسؤولين والجهات الراعية ووسائل الإعلام، منهم سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ وسعادة منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات؛ وسعادة عبدالملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للطواف؛ وسعادة مبارك الشامسي، مدير بلدية الحمرية؛ وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي، عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي بالمجلس؛ والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام؛ وسعادة حميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي؛ والملازم أول عمر عبدالله الشحي من القيادة العامة لشرطة الشارقة.
وشارك في طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية 168 دراجاً مثّلوا 28 فريقاً من 21 دولة، بمسافة إجمالية بلغت 503 كم موزعة على خمس مراحل. وكانت المرحلة الثانية من الطواف قد انطلقت من المبنى الرئيسي لمجموعة بيئة، قبل أن تحطّ رحالها في "مدينة أجمل مكان – واجهة الشارقة المائية" بالحمرية. وشهدت المرحلة تتويج باربيير بيير من فريق سافوا الفرنسي بالمركز الأول، وتحقيق بوني فازيو نيكولو
من فريق كوريتيك الإيطالي للمركز الثاني، في حين حلّ جليفا غال من فريق الإمارات ثالثاً. وتوّج سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الفائزين في هذه المرحلة من الطواف.
وفي حديثه حول استضافة إحدى مراحل طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، أشار فريد جمال، المدير العام للمبيعات والتسويق لدى شركة أجمل مكان للتطوير العقاري، إلى أن هذه الخطوة تأتي متماشية مع رؤية "أجمل مكان" في دعم المبادرات الهادفة والأنشطة الرياضية، والمساهمة في الفعاليات التي تسهم بتعزيز المكانة المرموقة لإمارة الشارقة كحاضرةٍ ثقافية ووجهة مثالية للحياة والسياحة. وأوضح جمال أن الاستضافة تعكس التزام الشركة الراسخ بإرساء معايير جديدة لجودة الحياة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي. كما توجّه جمال بالشكر للمسؤولين وممثلي الدوائر والجهات الراعية ووسائل الإعلام ومنظمي الحدث الرياضي على دعمهم ووجودهم في "مدينة أجمل مكان"، لافتاً إلى أن حضورهم يعكس المساعي المشتركة لدعم الفعاليات التي تُبرز روح الإمارة الباسمة.
يُذكر أن طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية يعدّ واحداً من أقدم سباقات الطواف في الدولة، ويتولى تنظيمه مجلس الشارقة الرياضي تماشياً مع هدفه المتمثل في أن تصبح الشارقة عاصمة للثقافة الرياضية العالمية. ونال الطواف تصنيف الاتحاد الدولي، وبات أحد السباقات المعتمدة على الروزنامة الدولية في قارة آسيا. ويضم السباق خمسة مراحل، تُقام بواقع مرحلة لكل يوم بنقطتي نهاية وبداية، وتحمل كل مرحلة اسم أحد المعالم المشهورة في إمارة الشارقة.
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