معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يتفرد بعرض لتصاميم حصرية ومشغولات عربية وعالمية نادرة

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- Misbar Communications) الشارقة، 2 فبراير، 2024:
يواصل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات فعالياته في مركز إكسبو الشارقة مقدماً لزواره فرصة متميزة للتسوق في أحد أكبر منصات الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة في ظل تفرده بعرض أندر وأروع المشغولات الذهبية المستوحاة من التراث الإماراتي والعربي، والتصاميم العالمية والمحلية والقطع الحصرية من أرقى المجوهرات والمشغولات الذهبية وقطع الألماس الفريدة والتي يقدمها أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات والعلامة التجارية المحلية والعالمية ضمن النسخة الـ 53 من المعرض الذي يختتم فعالياته مساء الأحد 4 فبراير الجاري.
ويشهد الحدث عرضاً متفرداً لأطول مرتعشة في العالم والمستوحاة من التراث الإماراتي العريق والمصنوعة من الذهب الخالص والتي بلغ طولها مترين و20 سم، ووصل ثمنها إلى مليون و300 ألف درهم نحو (350 ألف دولار)، والتي قدمتها شركة العربية للمجوهرات إلى جانب أكثر من 10 آلاف قطع ذهبية غلب عليها التصاميم المشغولة بطريقة يدوية، والمستوحاة من التراث الإماراتي الممزوج بلمسات عصرية تضفي عليها طابعاً خاصاً.
قطع أثرية مصرية نادرة
كما حظي زوار المعرض بفرصة مشاهدة مجموعة من قطع أثرية مصرية نادرة مطلية بالذهب عيار 24 والتي بلغ سعرها 4 ملايين درهم (مليون دولار) واستعرضتها شركة الرميزان للذهب والمجوهرات بالإضافة إلى سكوتر ودراجة هوائية مغطاة بصفائح ذهبية عيار 24 بسعر 3 ملايين درهم، إلى جانب آلاف القطع المتنوعة بين العقود والقلادات والأساور والخواتم والتي تميزت بتصاميمها الأخاذة وأشكالها وألوانها الزاهية والتي مزج فيها الذهب بالأحجار الكريمة والألماس.
60 ألف منتج من الذهب والألماس
وتألق المعرض بما شهده من عرض متنوع لمشغولات ذهبية ذات التصاميم الفريدة من نوعها والمستوحاة من التراث العربي والإماراتي، حيث قدمت شركة سالم الشعيبي للمجوهرات التي تشارك في المعرض بأكثر من 60 ألف قطع وبمساحة بلغت 1200 متر مربع، مشغولات من الذهب التراثي عيار 21 والذهب الأبيض عيار 18 ، وتضمنت منصة الشركة قسم الألماس، وقسم الذهب العربي المرصع بالألماس، إلى جانب عرض مجموعتين حصريتين والمتمثلة بشموخ الذهب المستوحاة من التراث العربي بتصاميم عصرية، ومجموعة “زهرة غرناطة” التي تم إنتاجها بالتعاون مع الموهبة الإماراتية الشابة شما الحلامي واعتمدت في تصاميمها على الطابع التراثي، حيث تطلب العمل لإنجازها 500 ساعة عمل و600 غرام من الذهب و100 قيراطا من أجود أنواع الألماس المزين بالصدف الطبيعي.
الإطلاق الأول
وشهد الحدث تنافس كبيراً بين الشركات المشاركة على إطلاق مجموعاتهم الحصرية وتصاميمهم الفريدة وأحدث مشغولاتهم من الذهب والمجوهرات لتحقيق التميز خلال المعرض، حيث أعلنت مجوهرات جوهرة عن الإطلاق الأول لمجموعة "مجوهرات ماسية مع البلاتين" تضمنت عدد من القطع كالقادة والأساور وبأسعار تبدأ من 1500 درهم، إلى جانب تقديم مجموعة من التصاميم العصرية والمستوحاة من التراث الإماراتي ومن ضمنها قطع الطبلة والشباصة، وأحجار الفيروز والمرجان.
وإلى جانب الشركات المحلية يشهد المعرض عرضاً لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والمجوهرات التي قدمتها كبرى الشركات العالمية من الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وسنغافورة، وتايلاند، في حين ضم الجناح الإيطالي أكثر من 41 شركة إلى جانب نخبة من أبرز المصممين والأسماء الإيطالية في عالم الذهب والمجوهرات الذين حرصوا على عرض مئات القطع التي تنوعت بين الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب، والعديد من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.
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