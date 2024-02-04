سينومي سنترز (المراكز العربية) تنضم إلى القمة العاشرة لمنتدى دائرة قادة التجزئة كشريك استراتيجي

(MENAFN
- SEC Newgate) الرياض، المملكة العربية السعودية، 01 فبراير 2024: تستعد الرياض لإطلاق النسخة العاشرة المرتقبة لقمة منتدى قادة التجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2024 في فندق ريتز كارلتون الرياض. وسيجمع هذا الحدث التاريخي الرائد مجموعة استثنائية من القادة العالميين البارزين، والمستثمرين، والمبتكرين، وصناع القرار تحت شعار "الابتكار بلا قيود: جدولة الآفاق المستقبلية".
مع توقعات بارتفاع سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث تصل التوقعات إلى ما يزيد عن 175 مليار دولار بحلول عام 2026، تأتي النسخة العاشرة من قمة قادة التجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى منعطف حاسم وفي الوقت المناسب. فقد ظهرت المملكة العربية السعودية كسوق محوري وحيوي في الشرق الأوسط للشركات المتعاملة مع المستهلكين.
سيقود النقاشات الرؤساء التنفيذيين وكبار صناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين من أكثر من 40 دولة، ممثلين قطاعات متنوعة مثل التجزئة والعقارات، والسياحة، والترفيه، والتكنولوجيا.
تنضم سينومي سنترز (المراكز العربية)، أكبر مالك ومطور ومشغل لوجهات البيع بالتجزئة ونمط الحياة في المملكة العربية السعودية، كشريك استراتيجي في هذا الاجتماع السنوي المرتقب بشغف. وسلطت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لشركة “سينومي سنترز"، الضوء على أهمية هذه الشراكة قائلة: "نحن متحمسون للتعاون مع دائرة قادة التجزئة مرة أخرى في عام 2024 للمشاركة في النقاش حول فهم وتعزيز هذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية."
وأضافت، "نؤكد في مراكزنا التجارية في المملكة العربية السعودية، على أهمية الابتكار الجريء واستكشاف المناطق المجهولة في عالم البيع التجزئة. ونحن في سينومي سنترز، ملتزمون بخلق تجارب تسوق فريدة تمزج بسلاسة بين الاتجاهات التقليدية والمعاصرة للمساعدة في تشكيل مستقبل البيع بالتجزئة بطريقة مميزة."
يُمثل الشركاء الرئيسيين للنسخة العاشرة المرتقبة لقمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة من الشركات المؤثرة المتوقع أن تلعب دورًا حيويًا في نجاح هذا الحدث. ومن بين هؤلاء الشركاء المتميزين تعتبر “تمارا"، حلاً حديثًا لحلول الدفع المرنة؛ و"مجموعة أباريل"، إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط؛ والشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية "فيزا"؛ و"إكسترا"، القوة الديناميكية في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية.
كما سينضم للحدث شركاء بلاتينيين، كل منهم يسهم برؤى وقدرات فريدة. بداية مع روش الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري؛ ومجموعة شلهوب الشهيرة والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاع التجزئة الفاخر؛ وشركة كنان، وهي إحدى الشركات الرائدة في تطوير وإدارة المشاريع السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية؛ ومركز أبراج الساعة للتسوق، أكبر مجمع للبيع بالتجزئة في مكة المكرمة.
وستحظى قمة قادة التجزئة بالدعم الإضافي من قِبل منظمات رائدة في الفكر، منها (ماكنزي الشرق الأوسط) McKinsey & Company، و(كيرني)Kearney، و (أليكس بارتنرز) AlixPartners، وPwC، و(ديلويت) Deloitte كشريك لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقال بانوس ليناردوس، رئيس مجلس منتدى دائرة قادة التجزئة: "تكمن قوة مجتمع منتدى دائرة قادة التجزئة في شركائه القيمين. ونحن نفتخر بشراكاتنا التي تمثل تركيزًا استثنائيًا من قِبل الشركات الرائدة في السوق. ونتوافق في المهمة نحو نفس الهدف مع شركائنا، من خلال تعزيز الحوارات الفعَّالة والابتكار والتعاون في الصناعة، وبذل إجراءات حاسمة تدفع بالصناعة إلى الأمام".
تعد دائرة قادة التجزئة بمثابة منصة نهائية لدمج النظام البيئي للبيع بالتجزئة بأكمله، مغطيةً تجارب نمط الحياة، والسياحة، والترفيه، والعقارات، والمشاريع الضخمة، والاستثمارات. ويضم جدول أعمال قادة خبراء التجزئة مجموعة من المسارات الموجهة، وطاولات نقاش مستديرة لفرق العمل، وبرامج استراتيجية، ومعارض، مما يشمل مجموعة واسعة من الرؤى والمواضيع.
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