فعاليات على هامش مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024

(MENAFN
- Misbar Communications) دبي 1 فبراير 2024
جلسة شبابية
عقد مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي 2024 جلسة حوارية بعنوان " هل يعد خفض الوزن بالأدوية صحياً وآمناً طبياً؟ أم أن خفض الوزن بشكل سليم يكون فقط عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي؟" بحضور الدكتور صقر المعلّا استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل ومساعد المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
قصص ملهمة
شهدت منصة الوزارة شهادات حية لقصص ملهمة أبطالها عدد من المتبرعين بأعضائهم وكذلك من المتلقين للأعضاء. حيث شارك أربعة متبرعين بالكلية من المملكة العربية السعودية وبريطانيا والهند تجاربهم مع زوار منصة الوزارة.
عبّرت هذه القصص عن مدى الإيثار الذي يتمتع به المتبرعون لإنقاذ أرواح مرضى لا يعرفونهم، ما أبرز الجانب الإنساني النبيل، وجسّد معاني الأخوة الإنسانية وقيم التسامح التي تتميز بها دولة الإمارات، وما حققه البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء من إنجازات في تعزيز وعي المجتمع وتسليط الضوء على التجارب الناجحة وأثرها في تحسين جودة الحياة.
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