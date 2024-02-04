وزارة الصحة ووقاية المجتمع تختتم مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024

(MENAFN
- Misbar Communications) بي 1 فبراير 2024
اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشاركتها بنجاح في النسخة 49 من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، تحت شعار "صحة الإمارات"، والذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 29 يناير الماضي إلى الأول من فبراير الجاري، حيث استعرضت الوزارة عدد من المشاريع من الخدمات الصحية المبتكرة وأحدث مبادراتها الصحية التي تبرز من خلالها جهودها في الارتقاء بالقطاع الصحي بما يعزز من تنافسيته ومرونته.
وجاءت مشاركة الوزارة في الحدث الطبي الأبرز على مستوى المنطقة والعالم، ضمن منصة وطنية موحدة ضمت إلى جانبها دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، حيث شهدت المنصة إقبالاً من الزوار والمهتمين والمسؤولين وكبار الشخصيات، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة الإقليمية والعالمية المتخصصة المشاركة في المعرض.
وشهدت منصة "صحة الإمارات" في ختام المعرض حفل تكريم لفرق العمل من العارضين وفرق الاتصال الحكومي في الجهات الصحية بالدولة بالإضافة إلى المتطوعين وذلك بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتور صالح آل علي المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بدائرة الصحة - أبوظبي، وسعادة الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي.
منصة البحوث الصحية
وشملت قائمة المشاريع التي أطلقتها الوزارة منصة البحوث الصحية، والتي تعد أول منصة من نوعها للبحوث الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتهدف لتوفير البيانات من المصادر الموثوقة عن مواضيع ومجالات البحوث الصحية المنشورة والمحدثة بصورة تلقائية وتفاعلية والصادرة عن المؤسسات الأكاديمية والرعاية الصحية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الباحثين في المواضيع الطبية والعلوم الأساسية المرتبطة بالمجالات الصحية منذ عام 2017.
منصة لإدارة المتخصصين في الرعاية الصحية
كما أطلقت الوزارة نظام دعم القرار للقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وهو عبارة عن منصة رقمية متكاملة لإدارة المتخصصين في الرعاية الصحية عبر جميع مراحل مساراتهم المهنية، بدءًا من الدراسات الأكاديمية وصولًا إلى التدريب المهني والترخيص والتوظيف، يجمع النظام البيانات تحت مظلة اللجنة الوطنية لتوطين الرعاية الصحية.
تحليل البصمة الكربونية
واستعرضت الوزارة مشروع تحليل البصمة الكربونية في قطاع الرعاية الصحية والذي تنفذه بالتعاون مع الجهات الصحية المعنية في الدولة، وتم تطبيقه في مدينتي الشيخ خليفة الطبية والشيخ شخبوط الطبية لتحديد وقياس انبعاثات الغازات الدفيئة فيها، بهدف دراسة وتقييم قدرة القطاع الصحي على توفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد وتبني تدابير مستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وما تم تبنيه في مؤتمر الأطراف (COP28).
منصة "تطمين"
وعرضت الوزارة مستجدات منصة "تطمين"، الأولى من نوعها في المنطقة، لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية، حيث تستهدف تحصين وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد لمرافق الرعاية الصحية بالدولة، من خلال تعزيز الرقابة على كافة الأدوية المتداولة، عبر تطبيق نظام ذكي متكامل لربط كافة الجهات من الهيئات الاتحادية والمحلية والمصانع، والموزعين، والصيدليات، والمستهلكين.
برنامج "حياة"
كما استعرضت الوزارة خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي مستجدات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة"، والذي يعد منظومة وطنية لتعزيز جهود التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، حيث يهدف البرنامج الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين على الساحة المحلية والدولية، إلى تشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالأعضاء والمساهمة في تحسين الصحة والسلامة للجميع.
مبادرة الكشف المبكر عن السكري
وسلطت الوزارة الضوء على أبرز نتائج مبادرة الكشف المبكر عن مرض السكري والتي تأتي ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها في شهر أكتوبر الماضي، في إطار جهودها للكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بهدف تعزيز الوقاية منه وتحقيق مستهدف المؤشر الوطني الخاص بخفض نسبة انتشاره في الدولة.
تحديث تطبيق الحصن
وعرضت الوزارة أبرز تحديثات التطبيق الصحي الرقمي الوطني "الحصن"، التي أطلقتها المنظومة الصحية في الدولة مؤخراً، بعد إضافة ميزات جديدة تشمل بيانات تطعيمات الأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر الـ 18 عاماً، لتعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين، والوقاية من الأمراض السارية، بهدف دعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات، والتحديث جاء بالتعاون مع منصة «رعايتي» السجل الوطني الصحي الموحد
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