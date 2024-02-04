إكسبو الشارقة يبحث زيادة مشاركات الجناح الإيطالي في "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" إلى 60 شركة

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- Misbar Communications) الشارقة، 1 فبراير، 2024:
بحث مركز إكسبو الشارقة مع مجموعة ارتكس أحد مؤسسي المجلس الدولي للحرف اليدوية في إيطاليا والمنظمة للجناح الإيطالي المشارك في فعاليات الدورة الـ 53 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، المنعقدة فعالياته في المركز حتى يوم 4 فبراير الجاري، سبل تعزيز العمل المشترك لاستقطاب المزيد من العارضين الإيطاليين في الدورات القادمة للمعرض، وزيادة مشاركات الجناح إلى أكثر من 60 شركة، إلى جانب توسيع مشاركة مجتمع الأعمال بالشارقة في المعارض التي تقام في جمهورية إيطاليا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بين سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وساورو سيرفادي مدير الاتصال الدولي في مجموعة ارتكس، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم استعراض نتائج مشاركات الشركات الإيطالية في "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" خلال السنوات الماضية وأهميتها في المساهمة بتعزيز حضور الشركات الايطالية في أسواق الدولة وزيادة حصتها السوقية.
كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تنظيم فعاليات مشتركة وتوفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض من كلا البلدين، إلى جانب إمكانية التعاون في مجال استقطاب عارضين ايطاليين للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من معرض الإمارات للعطور والعود الذي ينظمه إكسبو الشارقة خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر 2024.
شريك رئيسِ
ورحب سعادة سيف محمد المدفع بالوفد الزائر، مشيراً إلى أن مجموعة ارتكس الإيطالية شريك رئيسِ في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات منذ أكثر من 20 عاماً، وساهمت هذه الشراكة في تعزيز حضور الشركات الإيطالية في المعرض والذي حققت من خلاله العديد من النجاحات من أبرزها تعزيز نسبة مبيعاتهم، ولا سيما أن صناعة المجوهرات الإيطالية تشتهر بإنتاج مشغولات ذهبية وقطع مجوهرات عالية الجودة، وتعد خياراً للعديد من المستهلكين على مستوى منطقة الخليج والإمارات.
وأشار سعادة المدفع، إلى أن المشاركة المتنامية للشركات الإيطالية في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والتي بلغت هذا العام 41 شركة، يعكس المكانة الرائدة للحدث، ومدى الثقة التي توليها العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية للمعرض، مشيراً إلى أن الجناح الايطالي شكل إضافة نوعية للحدث في ظل ما تقدمه الشركات من عرضاً لتشكيلة متنوعة وواسعة من المجوهرات الفاخرة والأحجار الكريمة، مؤكدا أن مركز إكسبو الشارقة على استعداد تام لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الإيطالية الراغبة بالمشاركة في كافة فعاليات ومعارض المركز بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، وتنمية العلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات.
مكانة رائدة
من جانبه أشار ساورو سيرفادي إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز مشاركة الشركات الإيطالية في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات وخاصة في ظل النجاحات التي يحققها العارضين المشاركين وحجم الإقبال اللافت من الزوار، فضلا عن التسهيلات الممنوحة للعارضين من قبل إكسبو الشارقة ومكانة المعرض الرائدة في عالم صناعة المجوهرات وأهميته في إيصال العلامات التجارية العالمية إلى دولة الإمارات، ولا سيما أن الطلب الإماراتي على المجوهرات الإيطالية يشهد نمواً متزايداً، معرباً عن سعادته بالحضور المتألق للجناح الإيطالي الذي يضم أهم وأشهر الشركات والعلامات التجارية الإيطالية، إلى جانب نخبة من أبرز المصممين والأسماء الإيطالية في عالم الذهب والمجوهرات، مؤكداً أن الجناح الإيطالي يقدم مجموعة من المجوهرات الإيطالية التي تعكس المستوى الرفيع والتميز الكبير للصناعة الإيطالية.
الجدير بالذكر أن "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الذهب والمجوهرات.
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