معهد ((IIT Delhi)) للتقنية.. ريادة علمية وأدوار مجتمعية

نيودلهي - شافعي سلامةقال عميد البحث والتطوير في المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي (IIT Delhi) البروفيسور ناريش بهاتنجار إن المعهد يعد واحدا من المعاهد التقنية الريادية في الهند والعالم، حيث يحظى بسمعة استثنائية في مجالات التعليم والبحث الهندسي.وأضاف بهاتنجار، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الكويتية والخليجية في العاصمة الهندية نيودلهي، إنه على الرغم من محدودية عدد الطلاب الأجانب في المعهد، فإنهم معنيون بزيادة الأعداد من الخليج، مشيرا إلى أن الطلبة الأجانب في المعهد يقتصرون على دراسة الماجستير والدكتوراه.وأوضح أن 30% من جهود المعهد هي في مجال التعليم، فيما 70% مخصصة لمجالات البحث والتطوير.وتابع بأن عدد الطلبة الدارسين حاليا بالمعهد يبلغ 12748 طالبا في مختلف المراحل منهم 5175 طالبا قبل التخرج و3799 طالبا في مرحلة الماجستير و3774 دكتوراه، فيما يوجد بالمعهد 158 طالبا أجنبيا (يدرسون الماجستير والدكتوراه)، مشيرا إلى تقديم فرع المعهد في أبوظبي 4 برامج منها ما يتعلق بالنظام البيئي، واستهدافه طلبة الثانوية.وأعاد قلة الأعداد المقبولة إلى صعوبة اختبارات القبول، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في هذه الاختبــارات لا تتجاوز 10% حيــث لم ينجــح مـــن 100 ألف متقدم سوى 10 آلاف طالـــب.وتابع أن من أهداف المعهد تحسين حالة الناس ومساعدة الاقتصاد ومواجهة الاحترار العالمي، والعمل بصفة عامة على حل مشاكل المجتمع والإنسانية.هذا، وقد تأسس المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي في عام 1961، ومنذ ذلك الحين تم تخريج 42 ألف طالب بينهــــــم 5070 طالــــب دكتوراه، حيث لعب دورا حيويا في تطوير الكوادر الهندسية والتكنولوجيـــــة المتميزة إلى أن تم تغيير اسمه إلى شكله الحـــالي في عام 2018.كما شارك في اللقاء عميد البرامج الدولية في المعهد جيمس جونز.مركز الإبداع.. خلية نحلانتقل الوفد لزيارة احد المرافق الملحقة بالمعهد وهو مركز الإبداع والأبحاث، حيث اصطحب ك. ف نارسيمهام، أحد المسؤولين بالمركز، الوفد في جولة على الأقسام المختلفة التي تضمنت قسم تطوير الطائرات المسيرة للأغراض المدنية، موضحا ان التطوير يشمل الرقائق الإلكترونية والمستقبلات ومراكز التحكم. وقدم شرحا أيضا لأبحاث تطوير محركات المركبات الكهربائية من سيارات ودراجات، موضحا ان الأبحاث تهدف إلى تحسين كفاءة المحركات والتي تساهم بدورها في حماية البيئة.

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