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خبرني : تكية أم علي تسيّر ثالث القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة

2/4/2024 7:20:44 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - سيّرت تكية أم علي الأسبوع الماضي قافلة إغاثية ثالثة محملة بطرود غذائية طارئة إلى قطاع غزة، وبهذا تكون تكية أم علي قد أرسلت 10,000 طرد غذائي إلى الأسر في قطاع غزة ضمن حملة "لأجلكِ يا غزة"،
وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقامت تكية أم علي بإرسال
3 دفعات من قوافل المساعدات الغذائية لأهلنا في قطاع غزة حتى الآن، بمجموع 20 شاحنة محملة بما مجموعه 10,000 طرد غذائي طارئ. حيث احتوت القافلة الأولى من المساعدات الغذائية على 1,200 طرد غذائي أما القافلة الثانية فكانت محملة بما مجموعه 4,800 طرد غذائي طارئ بالإضافة إلى 30,240 عبوة ماء و10,566 قطعة كيك. وتتألف الدفعة الثالثة والتي تم إطلاقها بداية الأسبوع الحالي من 3,000 طرد غذائي.



وباشرت تكية أم علي ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة بتعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة في مستودعاتها في منطقة خريبة السوق حيث تم حتى الآن تعبئة 45,000 طرد غذائي بجهود أكثر من 3,600 متطوع ليتم إرسال
المتبقي من هذه الطرود الغذائية لأهلنا في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وأكد مدير عام تكية أم علي، السيد سامر بلقر، على أهمية استمرارية إرسال المساعدات الغذائية لقطاع غزة قائلاً: " تكية أم علي لم تتوانى أبداً عن تقديم الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وهذا واجبنا تجاه إخواننا في القطاع ومستمرون في جمع أكبر عدد من التبرّعات النقدية من أهل الخير والعمل بجهد لتجهيز وتعبئة المساعدات ليتم إرسالها إلى قطاع غزة، وأضاف بأنه يتم التنسيق الدائم مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للتأكد من وصول هذه المساعدات للقطاع."


وقد قامت تكية أم علي بتوفير عدد من سبل التبرّع لدعم أهلنا في قطاع غزة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني: أو خدمة إي فواتيركم أو من خلال خدمة كليك
CliQ- Alias Name: TUAGAZAأو من خلال الاتصال على الرقم 06-4900900
بالإضافة إلى تواجدها على عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.


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