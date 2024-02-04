خبرني : ألبان المها تتفوق وعميد مجموعة الحوراني د. ماهر يقود مسيرة الإنجا

MENAFN - Khaberni) خبرني - كتب : حسن أحمد



على ساحة الاستثمار الأردني تبرز قطاعات صناعية بنكهة وطنية خالصة، تتبدى فرادتها بالنظر الى حضورها لاكثر من نصف قرن، والحديث هنا عن شركة الألبان الاردنية المحدودة "المها" والتي تأسست عام 1968 , وهي الشركة الوحيدة المساهمة العامة العاملة في قطاع الألبان في الأردن.

وعبر مسيرة خمسة وخمسين عاما من نشأتها ومباشرة عملها كشركة انتاج غذائي، نجحت شركة الألبان الأردنية المحدودة المها بتحقيق رؤية الاكتفاء الذاتي كصناعة محلية لتوفير منتجات الألبان الصحية والغذائية كجزء من نظام غذائي متوازن، تقدم الشركة خلالها منتج غذائي صافٍ بمكونات طبيعية بنسبة 100%.

وفي اكثر مناطق محافظات المملكة اكتظاظا ، تمتلك الشركة في منطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء مصنعان الأول لتصنيع الالبان والثاني لتصنيع العبوات البلاستيكية، في خطة انتاجية محكمة كان من شأنها توفير وتقديم السلعة باقل التكاليف، وعدم احتساب كلفة العبوات على المستهلك من خلال ما يقدمه مصنع العبوات من مواد مساندة لانتاجية مصنع الالبان.

نجاحات شركة الالبان المها، يقف خلفها قامات وطنية آمنت بقيمة الاستثمار المحلي ودوره في رفد الاقتصاد الوطني كأمانة وواجب وطني، وفي سدة هرمية هذا النجاح يقف رئيس مجلس الادارة الدكتور ماهر الحوراني على اعمال المنشأة بكثير من الخبرة والدراية في مجال التصنيع الغذائي، خبرة

زادته لحفظ ارث الشركة وديمومة نجاحها كشركة منافسة اخذت مساحتها الحقيقية بجدارة واستحقاق.

المتتبع لمنجزات شركة المها، يلحظ نوعية الجهود التي يقف عليها مجلس ادارة الشركة وعميدها د.الحوراني من اجل الاستمرار في بقاء اعمال الشركة ونجاحها، وقد تخطت الشركة صعوبات ومعيقات عدة جراء الاوضاع الاقتصادية عامة ، لتنجح الشركة خلال الاعوام الماضية من انهاء خطة التطوير بتحديث موجودات الشركة من مباني وآلات وسيارات , وذلك لرفع القدره التنافسية والانتاجية للشركة وقد استطاعت تغطية كافة الاعباء المالية المرتبطة بعملية التطوير.

ودون مواربة، ولتأكيد اجتياز الشركة معيقات وتحديات البيئة الصناعية، نجح الحوراني في مجابهة تحديات الاقتصاد المحلي ،نتيجة للظروف الدولية والاقليمية غير المستقرة , واحتواء الشركة لهذه التداعيات نتيجة تطبيق سياساتها واستراتيجياتها المبنية على أسس تستند لعوامل عدة تشير الى تمكن الادارة التنفيذية ودور موظفي الشركة الذين يتمتعون ببيئة دافعة تجاه الاداء المتميز الذي يصب بالمحصلة بحجم الانتاج وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

وعلى مدونة الانجاز الوطني لكبريات الشركات الاردنية، انتزعت شركة البان المها شهادة القائمة الذهبية في مجال الاستيراد وإدارة المخاطر ، من الجمارك الاردنية الصيف الماضي، والتي سلمها اللواء جلال سالم القضاة مدير عام الجمارك لرئيس مجلس ادارة الشركة د. ماهر الحوراني، محققة الشركة معايير واشتراطات البرنامج "برنامج القائمة الذهبية" والذي يرتكز علـى مفهـوم الشـراكة الحقيقيـة و المسؤولية المشتركة بيـن القطاعيـن العـام والخاص، لتتجاوز الشركة اشتراطات لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني على الشركة والتي شملت التحقق من متطلبات الالتزام المتعلقة بالمتطلبات الجمركية ومتطلبات الأمان، وبعد أن تم تقييم مدى التزام الشركة بالتشريعات الجمركية والأنظمة المتعلقة بها، ووفقاً للأسس المعتمدة لهذا البرنامج ، حيث حققت الشركة شروط ومعايير برنامج القائمة الذهبية.

كما يضاف الى جانب المنتجات المتعددة لشركة المها ، انتاج الشركة

لمياه الشرب المعدنية العذبة التي أصبحت تنافس المنتجات الأخرى وتلقى طلبا منقطع النظير عليها ،كما تم اضافة منتجات جديدة لسلة المنتجات تسهم في تطوير رؤية الشركة بالتنويع و تخفيض نفقات الشركة و زيادة ارباحها مثل العصائر والأجبان و خطة جديدة لإضافة منتجات أخرى تسهم بالاعتماد على الصناعة والثروة الحيوانية الوطنية مما يقلل الاستيراد من الدول الاخرى ، وهو الامر الذي يعطي اعمال الشركة الشمولية المتكاملة على اسس علمية ودراسات استراتيجية ذات ابعاد تجارية مستقبلية .

تلك الانجازات تاتي على الرغم من الحاجة الماسة لإيجاد حلول لمشاكل الصناعات الوطنية وخصوصا في هذا القطاع

من حيث ارتفاع كلف الطاقة والشحن و تخفيف عبء الضرائب وإيجاد حلول للمنافسة الطاحنة في السوق الأردني، خاصة من المنتجات المستوردة من دول الجوار والمعفية من جميع الضرائب حسب الاتفاقيات التجارية الموقعة ، كالمنتجات التركية والسعودية والمصرية، وهو الامر الذي يهدد الصناعة الوطنية وربما يقضي عليها مستقبلا .

إن دراية عميد مجموعة الحوراني الدكتور ماهر في تسيير دفة الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار وقيادتها بحكمة أسهمت في تحقيق المزيد من النجاحات، وهي الشركة

التي تُعد من أوائل الشركات المتعددة الاستثمارات ، وتصل إلى أكثر من إحدى عشرة مؤسسة

في القطاعات التعليمية والسياحية والفندقية ومنتجات الألبان ومطاعم الوجبات السريعة والرياضة والأزياء، وهنا نقف رافعين القبعات تقديراً وتبحيلاً لهذه الصروح التي ترفد اقتصادنا الاردني وتعمل على تشغيل الايدي المهرة والعاملة وتزود السوق المحلي بالمنتجات الاكثر جودة واتقاناً .