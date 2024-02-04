خبرني : رقم قياسي.. لينغارد يتلقى 26 عرضا خلال الميركاتو الشتوي

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- Khaberni) خبرني - مع إغلاق الميركاتو الشتوي أبوابه في 31 كانون الثاني تلقى جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد السابق 26 عرضا من أندية مختلفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي منها.
ورحل لينغارد عن صفوف نوتنغهام فورست الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي 2022-2023، ومنذ ذلك الحين لم ينضم إلى أي فريق، لكن اسمه ارتبط بالعديد من الأندية، أبرزها لاتسيو الإيطالي والاتفاق السعودي.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن لينغارد استقبل عددا كبيرا من العروض وصلت إلى 26، لكنه حتى الآن لم يوقع مع أي ناد جديد.
وعلى الرغم من تدربه مع وست هام والاتفاق في السعودية منذ رحيله عن نوتنغهام فورست الصيف الماضي فإن لينغارد فشل في الحصول على عقد.
لكن تقارير أشارت إلى أن اللاعب اقترب من الاتفاق مع فريق "إف سي سول" الكوري الجنوبي.
وتبدو أندية عدة في جميع أنحاء العالم حريصة على ضم لينغارد، ومع ذلك فإن نادي سول لا يزال هو المرشح الأوفر حظا للظفر بخدماته على الرغم من أن اللاعب يدرس بعناية كل خيار من خياراته قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتألق لينغارد مع مانشستر يونايتد في 2015 بعد سنوات من الإعارة إلى أندية ليستر سيتي وبرمنغهام وبرايتون وديربي كاونتي الإنجليزية.
وسجل لينغارد 35 هدفا وصنع 21 في 232 مواجهة بقميص مان يونايتد، وتوج معه بألقاب كأس إنجلترا وكأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.
وبعد ذلك أعير لينغارد (31 عاما) إلى وست هام يونايتد في 2021، ثم رحل بشكل نهائي إلى نوتنغهام فورست في 2022.
وعلى الصعيد الدولي، يمتلك لينغارد 6 أهداف في 32 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.
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