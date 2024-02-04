خبرني : رقم قياسي.. لينغارد يتلقى 26 عرضا خلال الميركاتو الشتوي

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع إغلاق الميركاتو الشتوي أبوابه في 31 كانون الثاني تلقى جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد السابق 26 عرضا من أندية مختلفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي منها.

ورحل لينغارد عن صفوف نوتنغهام فورست الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي 2022-2023، ومنذ ذلك الحين لم ينضم إلى أي فريق، لكن اسمه ارتبط بالعديد من الأندية، أبرزها لاتسيو الإيطالي والاتفاق السعودي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن لينغارد استقبل عددا كبيرا من العروض وصلت إلى 26، لكنه حتى الآن لم يوقع مع أي ناد جديد.

وعلى الرغم من تدربه مع وست هام والاتفاق في السعودية منذ رحيله عن نوتنغهام فورست الصيف الماضي فإن لينغارد فشل في الحصول على عقد.

لكن تقارير أشارت إلى أن اللاعب اقترب من الاتفاق مع فريق "إف سي سول" الكوري الجنوبي.

وتبدو أندية عدة في جميع أنحاء العالم حريصة على ضم لينغارد، ومع ذلك فإن نادي سول لا يزال هو المرشح الأوفر حظا للظفر بخدماته على الرغم من أن اللاعب يدرس بعناية كل خيار من خياراته قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتألق لينغارد مع مانشستر يونايتد في 2015 بعد سنوات من الإعارة إلى أندية ليستر سيتي وبرمنغهام وبرايتون وديربي كاونتي الإنجليزية.

وسجل لينغارد 35 هدفا وصنع 21 في 232 مواجهة بقميص مان يونايتد، وتوج معه بألقاب كأس إنجلترا وكأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

وبعد ذلك أعير لينغارد (31 عاما) إلى وست هام يونايتد في 2021، ثم رحل بشكل نهائي إلى نوتنغهام فورست في 2022.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك لينغارد 6 أهداف في 32 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.