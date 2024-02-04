Sunday, 04 February 2024 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : رقم قياسي.. لينغارد يتلقى 26 عرضا خلال الميركاتو الشتوي

2/4/2024 7:20:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - مع إغلاق الميركاتو الشتوي أبوابه في 31 كانون الثاني تلقى جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد السابق 26 عرضا من أندية مختلفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي منها.

ورحل لينغارد عن صفوف نوتنغهام فورست الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي 2022-2023، ومنذ ذلك الحين لم ينضم إلى أي فريق، لكن اسمه ارتبط بالعديد من الأندية، أبرزها لاتسيو الإيطالي والاتفاق السعودي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن لينغارد استقبل عددا كبيرا من العروض وصلت إلى 26، لكنه حتى الآن لم يوقع مع أي ناد جديد.

وعلى الرغم من تدربه مع وست هام والاتفاق في السعودية منذ رحيله عن نوتنغهام فورست الصيف الماضي فإن لينغارد فشل في الحصول على عقد.

لكن تقارير أشارت إلى أن اللاعب اقترب من الاتفاق مع فريق "إف سي سول" الكوري الجنوبي.

وتبدو أندية عدة في جميع أنحاء العالم حريصة على ضم لينغارد، ومع ذلك فإن نادي سول لا يزال هو المرشح الأوفر حظا للظفر بخدماته على الرغم من أن اللاعب يدرس بعناية كل خيار من خياراته قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتألق لينغارد مع مانشستر يونايتد في 2015 بعد سنوات من الإعارة إلى أندية ليستر سيتي وبرمنغهام وبرايتون وديربي كاونتي الإنجليزية.

وسجل لينغارد 35 هدفا وصنع 21 في 232 مواجهة بقميص مان يونايتد، وتوج معه بألقاب كأس إنجلترا وكأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

وبعد ذلك أعير لينغارد (31 عاما) إلى وست هام يونايتد في 2021، ثم رحل بشكل نهائي إلى نوتنغهام فورست في 2022.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك لينغارد 6 أهداف في 32 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

MENAFN04022024000151011027ID1107807531

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث