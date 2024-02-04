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غدا.. أبوظبي تستضيف قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم

2/4/2024 7:20:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يجري اتحاد الإمارات لكرة القدم غدا الإثنين الساعة 18:45 بتوقيت الإمارات في فندق إرث بالعاصمة أبوظبي، قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024.

وتقام القرعة بمشاركة 16 فريقا، من بينهم 14 فريقا من أندية المحترفين، وهم: الشارقة " حامل اللقب"، والعين، وشباب الأهلي، والوصل، والوحدة، والجزيرة، والنصر، وبني ياس، والبطائح، وخورفكان، واتحاد كلباء، وعجمان، وحتا، والإمارات، بجانب فريقي دبا، والعربي المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وأجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بعض التعديلات على نظام المسابقة في نسختها الجديدة بهدف إضفاء مزيد من الإثارة والقوة والندية بين الفرق المتنافسة، أبرزها لعب مباريات دور الـ16 على ملعب أحد طرفي المباراة بحسب القرعة، بينما ستُلعب مباريات الدورين الربع النهائي، ونصف النهائي على ملاعب محايدة، علماً أن نظام البطولة يقضي بخروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار.

وحدد اتحاد الكرة مواعيد مباريات مختلف الأدوار للبطولة، حيث ستلعب مباريات دور الـ16 على مدار 3 أيام 16 و 17 و 18 فبراير الجاري، ومباريات الدور ربع النهائي يومي 2 و 3 أبريل المقبل، ومباراتا الدور نصف النهائي يومي، 16 و 17 من الشهر نفسه، على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

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