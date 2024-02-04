((أبو غالى موتورز)) تطرح 6 طرازات جديدة العام الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد مجموعة أبو غالى موتورز للسيارات الوكيل المحلى لعلامتى ((جيلى” و”سوبارو)) لطرح 6 طرازات جديدة بالسوق خلال 2024، بحسب ما قاله تامر قطب، الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة أبو غالى موتورز، لـ((البورصة)).

أضاف أن الطرازات الجديدة سيارتين للعلامة التجارية“سوبارو”، وهما سوبارو ((كروستريك)) و((فورستر))، الأولى امتداد لتواجد سيارة ((سوبارو XV)) فى مصر، والثانية سيارة تنتمى لفئة السيارات الـ SUV العائلة متعددة الاستخدام.

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أوضح أن المجموعة تركز على تقديم أحدث طرازات العلامة التجارية ((جيلى)) الصينية فى مصر، لذلك تم الاتفاق مع الشركة الأم على تقديم ما يقرب من 4 طرازات جديدة خلال العام الجارى بينها طرازان لسيارات كهربائية.

وكشف أن طرح السيارات الكهربائية بالسوق المصرية؛ جاء تماشيًا مع توجهات الحكومة نحو إحلال السيارات التقليدية بأخرى صديقة للبيئة سواء من خلال السيارات الكهربائية، أو السيارات الهجينة، أو السيارات الغاز الطبيعى.

أضاف أن مجموعة ((أبو غالى موتورز)) تخطط لافتتاح 4 فروع جديدة لعلامة ((جيلى)) الصينية خلال العام الجارى بهدف الارتقاء بمستوى خدمة ما بعد البيع والصيانة المقدمة لعملائها، باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.

وقال إن الشركة تمتلك حاليًا 4 معارض و3 مراكز لتوفير الخدمات ما بعد البيع والصيانة لعلامة ((جيلى))، ولديها 14 موزعًا معتمدًا فى السوق المصري.

لفت ((قطب)) إلى أن الشركة تخطط لافتتاح 10 مراكز خدمة جديدة لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة خلال 2024، من بينها 7 مراكز خدمة سيتم افتتاحها بالتعاون مع الموزعين المعتمدين.

أوضح لـ ((البورصة)) أن الشركة دشنت مركزًا متكاملًا (3S) لخدمة سيارات جيلى، بنهاية عام 2023، بمساحة 1800 متر مربع، ويشمل صالة عرض، ومركز لخدمة العملاء، ومركز للصيانة، باستثمارات بلغت نحو 120 مليون جنيه.

لفت ((قطب)) إلى أن المركز يعد الثالث للشركة ويوفر خدمة الصيانة للسيارات الكهربائية بعد مركز التجمع الخامس، لخدمة أصحاب سيارات طراز جيومترى سى الكهربائية التى تقدمها العلامة فى مصر.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 45 سيارة يومياً، وقد تصل إلى 60 سيارة فى بعض الأحيان، وتشمل خدمات مركز الصيانة كافة أعمال الميكانيكا، والكهرباء، والتكييف، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة، كذلك تتيح الشركة خدمات السمكرة، كما يتوافر مساحة لعرض 4 سيارات.

من ناحية أخرى قال قطب، إن قرار وزارة المالية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار على المنتجات المستوردة من المناطق الحرة بنفس العملة أمر قانونى، نظرًا لأنه يتم فرضها على الشركات الموجودة فى تلك المناطق، وتعامل على أنها كيانات أجنبية وتعد خارج نطاق الدولة.

أشار ((قطب)) إلى أن الهدف من القرار جلب عملة أجنبية إلى البلد عبر دفع الضريبة على العملة نفسها التى سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وأنه سيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمى.

وذكر أن شركة ((جيلى)) تعد من أحد أهم الشركات الصينية العاملة فى قطاع صناعة السيارات عالميًا ونجحت المجموعة الصينية فى تحقيق أعلى مبيعات لسيارات الركوب فى العالم خلال السنوات الماضية.