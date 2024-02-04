((أبو غالى موتورز)) تطرح 6 طرازات جديدة العام الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد مجموعة أبو غالى موتورز للسيارات الوكيل المحلى لعلامتى ((جيلى” و”سوبارو)) لطرح 6 طرازات جديدة بالسوق خلال 2024، بحسب ما قاله تامر قطب، الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة أبو غالى موتورز، لـ((البورصة)).
أضاف أن الطرازات الجديدة سيارتين للعلامة التجارية“سوبارو”، وهما سوبارو ((كروستريك)) و((فورستر))، الأولى امتداد لتواجد سيارة ((سوبارو XV)) فى مصر، والثانية سيارة تنتمى لفئة السيارات الـ SUV العائلة متعددة الاستخدام.
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أوضح أن المجموعة تركز على تقديم أحدث طرازات العلامة التجارية ((جيلى)) الصينية فى مصر، لذلك تم الاتفاق مع الشركة الأم على تقديم ما يقرب من 4 طرازات جديدة خلال العام الجارى بينها طرازان لسيارات كهربائية.
وكشف أن طرح السيارات الكهربائية بالسوق المصرية؛ جاء تماشيًا مع توجهات الحكومة نحو إحلال السيارات التقليدية بأخرى صديقة للبيئة سواء من خلال السيارات الكهربائية، أو السيارات الهجينة، أو السيارات الغاز الطبيعى.
أضاف أن مجموعة ((أبو غالى موتورز)) تخطط لافتتاح 4 فروع جديدة لعلامة ((جيلى)) الصينية خلال العام الجارى بهدف الارتقاء بمستوى خدمة ما بعد البيع والصيانة المقدمة لعملائها، باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.
وقال إن الشركة تمتلك حاليًا 4 معارض و3 مراكز لتوفير الخدمات ما بعد البيع والصيانة لعلامة ((جيلى))، ولديها 14 موزعًا معتمدًا فى السوق المصري. ((أبو غالى)) تطرح ((جيلى جيومترى سى)) الكهربائية موديل 2024
لفت ((قطب)) إلى أن الشركة تخطط لافتتاح 10 مراكز خدمة جديدة لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة خلال 2024، من بينها 7 مراكز خدمة سيتم افتتاحها بالتعاون مع الموزعين المعتمدين.
أوضح لـ ((البورصة)) أن الشركة دشنت مركزًا متكاملًا (3S) لخدمة سيارات جيلى، بنهاية عام 2023، بمساحة 1800 متر مربع، ويشمل صالة عرض، ومركز لخدمة العملاء، ومركز للصيانة، باستثمارات بلغت نحو 120 مليون جنيه.
لفت ((قطب)) إلى أن المركز يعد الثالث للشركة ويوفر خدمة الصيانة للسيارات الكهربائية بعد مركز التجمع الخامس، لخدمة أصحاب سيارات طراز جيومترى سى الكهربائية التى تقدمها العلامة فى مصر.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 45 سيارة يومياً، وقد تصل إلى 60 سيارة فى بعض الأحيان، وتشمل خدمات مركز الصيانة كافة أعمال الميكانيكا، والكهرباء، والتكييف، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة، كذلك تتيح الشركة خدمات السمكرة، كما يتوافر مساحة لعرض 4 سيارات.
من ناحية أخرى قال قطب، إن قرار وزارة المالية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار على المنتجات المستوردة من المناطق الحرة بنفس العملة أمر قانونى، نظرًا لأنه يتم فرضها على الشركات الموجودة فى تلك المناطق، وتعامل على أنها كيانات أجنبية وتعد خارج نطاق الدولة.
أشار ((قطب)) إلى أن الهدف من القرار جلب عملة أجنبية إلى البلد عبر دفع الضريبة على العملة نفسها التى سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وأنه سيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمى.
وذكر أن شركة ((جيلى)) تعد من أحد أهم الشركات الصينية العاملة فى قطاع صناعة السيارات عالميًا ونجحت المجموعة الصينية فى تحقيق أعلى مبيعات لسيارات الركوب فى العالم خلال السنوات الماضية.
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