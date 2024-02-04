%46 تراجعاً فى إنتاج ((تويوتا)) بمصر خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع إنتاج شركة ((تويوتا)) فى مصر خلال 2023 نحو 46.1% ليصل إلى 830 سيارة بنهاية ديسمبر، مقابل 1539 سيارة فى 2022، بحسب بيانات الشركة العالمية.

وذكرت بيانات صادرة عن الشركة، أنه خلال ديسمبر الماضى، وصل إنتاج السيارات من الشركة 54 سيارة، مقابل 156 سيارة بتراجع قدره 65.4%.

موضوعات((أليانز القابضة)) تستثمر 300 مليون جنيه فى صالات عرض ومراكز للصيانة فى 2024 العضو المنتدب: ((TVD)) للسيارات مستعدة لاستثمار 200 مليون جنيه إذا تم حل أزمة الاستيراد ((الصفاء للاستيراد والتصدير)) ترصد 15 مليون دولار لاتخاذ خطوات إيجابية نحو التصنيع

وكشفت الشركة أن السيارات تنتج من الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة لـ((تويوتا)) والتى بدأت الإنتاج أبريل عام 2012، وتنتج بشكل أساسى سيارات تويوتا فورشنر.

وبالرغم من ارتفاع نصيب مصر من إنتاج سيارات تويوتا فى أفريقيا إلى 1.3% من إنتاجها الكامل عام 2022، بعد أن حقق 0.96% عام 2021، و0.85% عام 2020، فإنه انخفض إلى 0.53% فقط من إجمالى إنتاج أفريقيا فى 2023.

وتعد مصر الدولة الثانية فى إنتاج سيارات تويوتا أفريقياً، بعد جنوب أفريقيا التى استحوذت على النصيب الأكبر من الإنتاج طوال السنوات العشر الماضية.

وكشف التقرير الشهرى، الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، أن العلامة التجارية ((تويوتا)) باعت ما يقرب من 7.5 ألف سيارة خلال عام 2023، وبحصة سوقية بلغت نحو 8.3%، وجاءت بالمركز الرابع ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بسوق السيارات فى مصر.

وجاءت العلامة التجارية ((تويوتا)) بالمركز الخامس على أساس شهرى فى ديسمبر الماضى، لتسجل مبيعات بلغت نحو 780 سيارة، بحصة سوقية بلغت نحو 7% من سوق السيارات.