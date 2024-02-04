%46 تراجعاً فى إنتاج ((تويوتا)) بمصر خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع إنتاج شركة ((تويوتا)) فى مصر خلال 2023 نحو 46.1% ليصل إلى 830 سيارة بنهاية ديسمبر، مقابل 1539 سيارة فى 2022، بحسب بيانات الشركة العالمية.
وذكرت بيانات صادرة عن الشركة، أنه خلال ديسمبر الماضى، وصل إنتاج السيارات من الشركة 54 سيارة، مقابل 156 سيارة بتراجع قدره 65.4%.
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وكشفت الشركة أن السيارات تنتج من الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة لـ((تويوتا)) والتى بدأت الإنتاج أبريل عام 2012، وتنتج بشكل أساسى سيارات تويوتا فورشنر.
وبالرغم من ارتفاع نصيب مصر من إنتاج سيارات تويوتا فى أفريقيا إلى 1.3% من إنتاجها الكامل عام 2022، بعد أن حقق 0.96% عام 2021، و0.85% عام 2020، فإنه انخفض إلى 0.53% فقط من إجمالى إنتاج أفريقيا فى 2023.
وتعد مصر الدولة الثانية فى إنتاج سيارات تويوتا أفريقياً، بعد جنوب أفريقيا التى استحوذت على النصيب الأكبر من الإنتاج طوال السنوات العشر الماضية.
وكشف التقرير الشهرى، الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، أن العلامة التجارية ((تويوتا)) باعت ما يقرب من 7.5 ألف سيارة خلال عام 2023، وبحصة سوقية بلغت نحو 8.3%، وجاءت بالمركز الرابع ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بسوق السيارات فى مصر.
وجاءت العلامة التجارية ((تويوتا)) بالمركز الخامس على أساس شهرى فى ديسمبر الماضى، لتسجل مبيعات بلغت نحو 780 سيارة، بحصة سوقية بلغت نحو 7% من سوق السيارات.
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