Sunday, 04 February 2024 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراخيص الدراجات النارية تتفوق على السيارات الملاكى خلال 2023

2/4/2024 7:14:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف التقرير الشهرى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، عن تفوق تراخيص ((الدراجات النارية)) على ((السيارات الملاكى))، خلال العام المنتهى 2023.

وسجل إجمالى تراخيص الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها، خلال العام الماضى 2023 نحو 149.7 ألف دراجة نارية، بينما إجمالى عدد المركبات ((الملاكى)) بلغ نحو 101.4 ألف سيارة.

موضوعات متعلقة ((أليانز القابضة)) تستثمر 300 مليون جنيه فى صالات عرض ومراكز للصيانة فى 2024 العضو المنتدب: ((TVD)) للسيارات مستعدة لاستثمار 200 مليون جنيه إذا تم حل أزمة الاستيراد ((الصفاء للاستيراد والتصدير)) ترصد 15 مليون دولار لاتخاذ خطوات إيجابية نحو التصنيع

استطاع قطاع الدراجات النارية أن يجذب العديد من مستهلكى السيارات بالسوق المصرى بدعم من اتجاه أسعار السيارات الزيرو للارتفاع بمستويات ما بين ما بين 20 و250 ألف جنيه بسعر السيارة الواحدة.

قال جمال عبدالمعطى، رئيس شعبة الدراجات الهوائية والنارية والنقل الخفيف بغرفة القاهرة، إن العام الجارى شهد ارتفاعاً ملحوظاً بالإقبال على الشراء وخاصة من قبل الشركات التى تعتمد على المندوبين فى توصيل الطلبات للعملاء بالمنازل.

أشار ((عبدالمعطى)) إلى أن متوسط أسعار الأسكوتر والموتوسيكلات يبدأ من 35 ألف جنيه، ويصل إلى 60 و80 ألف جنيه فى الفئات التقليدية، موضحاً أن أسعار الموتوسيكلات شهدت قفزات سعرية ملحوظة، وذلك لعدة أسباب أبرزها موجة التضخم وارتفاع أسعار الدولار، وزيادة الرسوم الجمركية.

أوضح أن الصين تستحوذ على 80% من واردات السوق المصرى من الدراجات البخارية والنارية، تليها دول ((الهند، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان))، إذ تستحوذ على النسبة المتبقية من حجم الواردات، موضحاً أنه يجرى استيراد 90% من الدراجات الهوائية بشكل كامل الصنع، فى حين يتم تصنيع 10% فى مصر بواسطة بعض الورش الصغيرة.

MENAFN04022024000202011048ID1107807517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث