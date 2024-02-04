تراخيص الدراجات النارية تتفوق على السيارات الملاكى خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف التقرير الشهرى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، عن تفوق تراخيص ((الدراجات النارية)) على ((السيارات الملاكى))، خلال العام المنتهى 2023.
وسجل إجمالى تراخيص الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها، خلال العام الماضى 2023 نحو 149.7 ألف دراجة نارية، بينما إجمالى عدد المركبات ((الملاكى)) بلغ نحو 101.4 ألف سيارة.
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استطاع قطاع الدراجات النارية أن يجذب العديد من مستهلكى السيارات بالسوق المصرى بدعم من اتجاه أسعار السيارات الزيرو للارتفاع بمستويات ما بين ما بين 20 و250 ألف جنيه بسعر السيارة الواحدة.
قال جمال عبدالمعطى، رئيس شعبة الدراجات الهوائية والنارية والنقل الخفيف بغرفة القاهرة، إن العام الجارى شهد ارتفاعاً ملحوظاً بالإقبال على الشراء وخاصة من قبل الشركات التى تعتمد على المندوبين فى توصيل الطلبات للعملاء بالمنازل.
أشار ((عبدالمعطى)) إلى أن متوسط أسعار الأسكوتر والموتوسيكلات يبدأ من 35 ألف جنيه، ويصل إلى 60 و80 ألف جنيه فى الفئات التقليدية، موضحاً أن أسعار الموتوسيكلات شهدت قفزات سعرية ملحوظة، وذلك لعدة أسباب أبرزها موجة التضخم وارتفاع أسعار الدولار، وزيادة الرسوم الجمركية.
أوضح أن الصين تستحوذ على 80% من واردات السوق المصرى من الدراجات البخارية والنارية، تليها دول ((الهند، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان))، إذ تستحوذ على النسبة المتبقية من حجم الواردات، موضحاً أنه يجرى استيراد 90% من الدراجات الهوائية بشكل كامل الصنع، فى حين يتم تصنيع 10% فى مصر بواسطة بعض الورش الصغيرة.
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