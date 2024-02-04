تراخيص الدراجات النارية تتفوق على السيارات الملاكى خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) كشف التقرير الشهرى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، عن تفوق تراخيص ((الدراجات النارية)) على ((السيارات الملاكى))، خلال العام المنتهى 2023.

وسجل إجمالى تراخيص الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها، خلال العام الماضى 2023 نحو 149.7 ألف دراجة نارية، بينما إجمالى عدد المركبات ((الملاكى)) بلغ نحو 101.4 ألف سيارة.

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استطاع قطاع الدراجات النارية أن يجذب العديد من مستهلكى السيارات بالسوق المصرى بدعم من اتجاه أسعار السيارات الزيرو للارتفاع بمستويات ما بين ما بين 20 و250 ألف جنيه بسعر السيارة الواحدة.

قال جمال عبدالمعطى، رئيس شعبة الدراجات الهوائية والنارية والنقل الخفيف بغرفة القاهرة، إن العام الجارى شهد ارتفاعاً ملحوظاً بالإقبال على الشراء وخاصة من قبل الشركات التى تعتمد على المندوبين فى توصيل الطلبات للعملاء بالمنازل.

أشار ((عبدالمعطى)) إلى أن متوسط أسعار الأسكوتر والموتوسيكلات يبدأ من 35 ألف جنيه، ويصل إلى 60 و80 ألف جنيه فى الفئات التقليدية، موضحاً أن أسعار الموتوسيكلات شهدت قفزات سعرية ملحوظة، وذلك لعدة أسباب أبرزها موجة التضخم وارتفاع أسعار الدولار، وزيادة الرسوم الجمركية.

أوضح أن الصين تستحوذ على 80% من واردات السوق المصرى من الدراجات البخارية والنارية، تليها دول ((الهند، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان))، إذ تستحوذ على النسبة المتبقية من حجم الواردات، موضحاً أنه يجرى استيراد 90% من الدراجات الهوائية بشكل كامل الصنع، فى حين يتم تصنيع 10% فى مصر بواسطة بعض الورش الصغيرة.