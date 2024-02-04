أسعار قطع غيار السيارات تواصل الارتفاع بفعل مشاكل العملة والاستيراد

تواصل أسعار قطع غيار السيارات ارتفاعاتها القياسية على وقع الزيادات المتتالية فى أسعار الصرف فى السوق الموازى وصعوبات الاستيراد.

وقال ناصر فرغلى، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الحديثة لصيانة السيارات، إن السوق حاليًا يشهد عدة زيادات متتالية بأسعار القطعة الواحدة وصلت نسبتها إلى 200%، بسبب زيادة الدولار فى السوق الموازي.

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أشار ((فرغلى)) إلى أن سعر ناقل الحركة الأوتوماتيك بلغ نحو 25 و30 ألف جنيه، وسجل بعض أطقم البوجيهات حالياً ما بين250 و400 جنيه، وتيل الفرامل بين 200 و400 جنيه، مقارنة مع ما بين 35 و70 جنيهاً.

فيما بلغ سعر طقم الدبرياج ما بين ألفين و2500 جنيه للقطعة الأصلية وما بين 1500 و1700 جنيه للتقليد، موضحا

أن المستهلك مازال متمسكاً بأفضلية تركيب القطع المستوردة أثناء الصيانة.

وقال محمد أبوطالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات المستعملة، غرفة بورسعيد التجارية، إن السوق يشهد انتشار مفهوم ((قطع غيار الاستيراد)) لدى العملاء خلال الفترة الحالية، وهى التى تعنى بقطع الغيار الأصلية التى تم فكها من السيارات واستيرادها من الخارج تحت مسمى (قطع الغيار المستعملة).

وأشار ((أبو طالب)) إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت الإفراج عن شحنات قطع الغيار من الموانئ.

أكد أن توفير قطع الغيار المستعملة المستوردة بالسوق، يعتمد على مدى وفرة الدولار لدى القطاع المصرفى بعد السماح بالاستيراد بنظام ((مستندات التحصيل)) مجددًا خلال العام الماضى.

وقال شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع الغيار بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق قطع غيار السيارات يعانى من استمرار زيادة الأسعار، وذلك نتيجة عدة عوامل مختلفة أبرزها تدبير الدولار وبطء الاستيراد منذ شهر فبراير من عام 2022 وحتى الفترة الحالية.

أشار إلى أن أزمة تدبير العملة تسببت أيضا فى خروج العديد من المستورين من السوق بنسبة وصلت إلى 20% مقارنة بالفترة السابق ذكرها.

أوضح أن قطع الغيار الصينية أكثر توافرًا بشكل نسبى والأكثر طلباً خلال الفترة الحالية، وأن العميل الذى يرغب فى إجراء صيانة وعمليات إصلاح شاملة لا يتمكن من الوصول سوى إلى نصف احتياجاته من قطع الغيار المطلوبة.

وعلى مستوى توافر قطع الغيار لطرازات ((سوزوكى))، أشار محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة مودرن موتورز، إحدى شركات مجموعة سعودى للاستثمار، ووكيل العلامة التجارية ((سوزوكى)) إلى أن الشركة لديها مخزون من قطع الغيار يكفى لصيانة وإصلاح السيارات لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أنها تأثرت بالزيادات السعرية نتيجة لزيادة سعر الصرف والجمارك، وتكلفة الشحن لتصل نسبة الزيادة إلى 50%.

وقال محمد فريد، مدير عام مبيعات شركة جميل موتورز، إن الشركة لديها مخزون من قطع الغيار لسيارات ((GAC))، يكفى لمدة تصل إلى 5 أشهر وسوف يتم توفير المزيد خلال العام الجارى.

وتراجعت واردات قطع غيار السيارات 35.5% خلال أول 10 أشهر من العام الماضى لتسجل نحو 382.8 مليون دولار، مقابل 593.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2022، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.