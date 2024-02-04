أسعار قطع غيار السيارات تواصل الارتفاع بفعل مشاكل العملة والاستيراد

(MENAFN
- Al-Borsa News) فرغلى: استمرار زيادة الأسعار بسبب سعر الصرف الموازى
تواصل أسعار قطع غيار السيارات ارتفاعاتها القياسية على وقع الزيادات المتتالية فى أسعار الصرف فى السوق الموازى وصعوبات الاستيراد.
وقال ناصر فرغلى، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الحديثة لصيانة السيارات، إن السوق حاليًا يشهد عدة زيادات متتالية بأسعار القطعة الواحدة وصلت نسبتها إلى 200%، بسبب زيادة الدولار فى السوق الموازي.
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أشار ((فرغلى)) إلى أن سعر ناقل الحركة الأوتوماتيك بلغ نحو 25 و30 ألف جنيه، وسجل بعض أطقم البوجيهات حالياً ما بين250 و400 جنيه، وتيل الفرامل بين 200 و400 جنيه، مقارنة مع ما بين 35 و70 جنيهاً.
فيما بلغ سعر طقم الدبرياج ما بين ألفين و2500 جنيه للقطعة الأصلية وما بين 1500 و1700 جنيه للتقليد، موضحا أبو طالب: انتشار مفهوم قطع غيار الاستيراد لدى العملاء خلال الفترة الحالية
أن المستهلك مازال متمسكاً بأفضلية تركيب القطع المستوردة أثناء الصيانة.
وقال محمد أبوطالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات المستعملة، غرفة بورسعيد التجارية، إن السوق يشهد انتشار مفهوم ((قطع غيار الاستيراد)) لدى العملاء خلال الفترة الحالية، وهى التى تعنى بقطع الغيار الأصلية التى تم فكها من السيارات واستيرادها من الخارج تحت مسمى (قطع الغيار المستعملة).
وأشار ((أبو طالب)) إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت الإفراج عن شحنات قطع الغيار من الموانئ.
أكد أن توفير قطع الغيار المستعملة المستوردة بالسوق، يعتمد على مدى وفرة الدولار لدى القطاع المصرفى بعد السماح بالاستيراد بنظام ((مستندات التحصيل)) مجددًا خلال العام الماضى.
وقال شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع الغيار بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق قطع غيار السيارات يعانى من استمرار زيادة الأسعار، وذلك نتيجة عدة عوامل مختلفة أبرزها تدبير الدولار وبطء الاستيراد منذ شهر فبراير من عام 2022 وحتى الفترة الحالية.
أشار إلى أن أزمة تدبير العملة تسببت أيضا فى خروج العديد من المستورين من السوق بنسبة وصلت إلى 20% مقارنة بالفترة السابق ذكرها. استمرار أزمة نقص قطع غيار السيارات مع تراجع وارداتها 36%
أوضح أن قطع الغيار الصينية أكثر توافرًا بشكل نسبى والأكثر طلباً خلال الفترة الحالية، وأن العميل الذى يرغب فى إجراء صيانة وعمليات إصلاح شاملة لا يتمكن من الوصول سوى إلى نصف احتياجاته من قطع الغيار المطلوبة.
وعلى مستوى توافر قطع الغيار لطرازات ((سوزوكى))، أشار محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة مودرن موتورز، إحدى شركات مجموعة سعودى للاستثمار، ووكيل العلامة التجارية ((سوزوكى)) إلى أن الشركة لديها مخزون من قطع الغيار يكفى لصيانة وإصلاح السيارات لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أنها تأثرت بالزيادات السعرية نتيجة لزيادة سعر الصرف والجمارك، وتكلفة الشحن لتصل نسبة الزيادة إلى 50%.
وقال محمد فريد، مدير عام مبيعات شركة جميل موتورز، إن الشركة لديها مخزون من قطع الغيار لسيارات ((GAC))، يكفى لمدة تصل إلى 5 أشهر وسوف يتم توفير المزيد خلال العام الجارى.
وتراجعت واردات قطع غيار السيارات 35.5% خلال أول 10 أشهر من العام الماضى لتسجل نحو 382.8 مليون دولار، مقابل 593.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2022، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
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