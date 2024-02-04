فوكسكون تتوقع تحسن الأداء في 2024 وتحذر من نقص رقائق الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع شركة فوكسكون التايوانية أكبر شركة لتصنيع أجهزة آيفون والأكبر بمجال خدمات المنتجات الإلكترونية عالميا أن تحقق أعمالها هذا العام أداء“أفضل قليلا” عن العام الماضي لكنها تواجه نقصا في الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ليو يونغ واي اليوم الأحد“قمنا بعمل جيد العام الماضي رغم تعرضنا لعملية شطب كبير في الربع الأول”. في إشارة إلى شطب في القيمة الدفترية تتعلق بحصتها البالغة 34 بالمئة في شركة شارب كورب اليابانية لصناعة الإلكترونيات.
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وأضاف ليو للصحفيين على هامش الحفل السنوي لموظفي الشركة في تايبه“فيما يتعلق بتوقعات العام الحالي، أعتقد أنها قد تكون أفضل قليلا من العام الماضي”.
وذكرت فوكسكون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن توقعاتها لعام 2024“محافظة ومحايدة نسبيا”.
وقال ليو إن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي سيكون جيدا“بالطبع”، لكن عدم اليقين الاقتصادي عالميا في ظل المشكلات الجيوسياسية القائمة سيؤثر على الطلب على المنتجات الاستهلاكية.
وأوضح ليو أن قطاعا واحدا في السوق سيحقق أداء جيدا، ولكن قطاعات أخرى كثيرة ستواجه صعوبات.
وتوقعت شركة أبل يوم الخميس انخفاضا في مبيعات آيفون، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية المستهدفة نحو ستة مليارات دولار، أي أقل من توقعات وول ستريت، نتيجة تضرر أعمالها في الصين.
وعززت النتائج مخاوف بعض المحللين من أن المنتج المميز للشركة يفقد قوته في السوق الآسيوية الرئيسية حيث يشتري المستهلكون هواتف قابلة للطي وهواتف أخرى من هواوي، مدعومة بشريحة صينية الصنع.
وقال ليو إن الطاقة الإنتاجية لرقائق الخوادم محدودة حتى مع الطلب القوي.
وأضاف“فيما يتعلق بمواكبة الطلب، ربما تكون هناك حاجة إلى مصانع جديدة”.
ومن المقرر أن تعلن فوكسكون، المعروفة رسميا باسم هون هاي للصناعات الدقيقة، أرباح الربع الرابع الشهر المقبل، كما ستُحدث توقعاتها لهذا العام. ومن المتوقع أن تنشر الشركة بيانات مبيعات شهر يناير كانون الثاني غدا الاثنين.
وتراجعت أسهم فوكسكون 2.4% منذ بداية العام، مقارنة بالمكاسب التي حققها القطاع بنحو 0.7%.
المصدر:
MENAFN04022024000202011048ID1107807515
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