فوكسكون تتوقع تحسن الأداء في 2024 وتحذر من نقص رقائق الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع شركة فوكسكون التايوانية أكبر شركة لتصنيع أجهزة آيفون والأكبر بمجال خدمات المنتجات الإلكترونية عالميا أن تحقق أعمالها هذا العام أداء“أفضل قليلا” عن العام الماضي لكنها تواجه نقصا في الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ليو يونغ واي اليوم الأحد“قمنا بعمل جيد العام الماضي رغم تعرضنا لعملية شطب كبير في الربع الأول”. في إشارة إلى شطب في القيمة الدفترية تتعلق بحصتها البالغة 34 بالمئة في شركة شارب كورب اليابانية لصناعة الإلكترونيات.

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وأضاف ليو للصحفيين على هامش الحفل السنوي لموظفي الشركة في تايبه“فيما يتعلق بتوقعات العام الحالي، أعتقد أنها قد تكون أفضل قليلا من العام الماضي”.

وذكرت فوكسكون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن توقعاتها لعام 2024“محافظة ومحايدة نسبيا”.

وقال ليو إن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي سيكون جيدا“بالطبع”، لكن عدم اليقين الاقتصادي عالميا في ظل المشكلات الجيوسياسية القائمة سيؤثر على الطلب على المنتجات الاستهلاكية.

وأوضح ليو أن قطاعا واحدا في السوق سيحقق أداء جيدا، ولكن قطاعات أخرى كثيرة ستواجه صعوبات.

وتوقعت شركة أبل يوم الخميس انخفاضا في مبيعات آيفون، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية المستهدفة نحو ستة مليارات دولار، أي أقل من توقعات وول ستريت، نتيجة تضرر أعمالها في الصين.

وعززت النتائج مخاوف بعض المحللين من أن المنتج المميز للشركة يفقد قوته في السوق الآسيوية الرئيسية حيث يشتري المستهلكون هواتف قابلة للطي وهواتف أخرى من هواوي، مدعومة بشريحة صينية الصنع.

وقال ليو إن الطاقة الإنتاجية لرقائق الخوادم محدودة حتى مع الطلب القوي.

وأضاف“فيما يتعلق بمواكبة الطلب، ربما تكون هناك حاجة إلى مصانع جديدة”.

ومن المقرر أن تعلن فوكسكون، المعروفة رسميا باسم هون هاي للصناعات الدقيقة، أرباح الربع الرابع الشهر المقبل، كما ستُحدث توقعاتها لهذا العام. ومن المتوقع أن تنشر الشركة بيانات مبيعات شهر يناير كانون الثاني غدا الاثنين.

وتراجعت أسهم فوكسكون 2.4% منذ بداية العام، مقارنة بالمكاسب التي حققها القطاع بنحو 0.7%.





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